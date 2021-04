“Kuri en óptimas condiciones; va a ganar el debate”: Agustín Dorantes

Por Sergio Hernández

El equipo de campaña pone en primer lugar la salud de Mauricio Kuri, su salud sobre cualquier otra circunstancia y hoy nos dicen que puede asistir con plena confianza, sentencia Agustín Dorantes coordinador de campaña del candidato del PAN.

-¿Es un punto en contra del candidato el participar en un debate a unas horas de haber salido del hospital?

-Sin duda antes de tomar cualquier decisión hablamos con el equipo médico, con su familia y con Mau para tomar la decisión más acertada y después de hablar con todos ellos es que está en óptimas condiciones para hacer un muy buen debate, ganarlo y realizarlo y en los hechos se verá reflejado y te aseguro que va a ganarlo

-¿Lo estás poniendo en riesgo?

-No por supuesto que no, es una medida considerada por el equipo médico, ellos son los expertos, nosotros seguimos con todas las indicaciones y dejar muy claro que el equipo de campaña pone en primer lugar su salud sobre cualquier otra circunstancia y hoy nos dicen que puede asistir con plena confianza

Dorantes sostiene que la fortaleza de Kuri es su experiencia “con esto quiero decir que ya ha hecho claros resultados y que es candidato de las propuestas”

-¿Cuál es la debilidad?

-Todos tenemos debilidades, las ganas, el ímpetu y la pasión que le ha puesto, todo puede ser positivo o negativo, el exceso de pasión también se vuelve debilidad.

Reconoce que la semana “ha sido complicada, el evento médico que sufrió nuestro candidato lógicamente inesperado pero (estamos) contentos por su recuperación porque le dio tiempo para preparase y seguramente el día de mañana va a ganar el debate y vamos a salir más fuerte con más ímpetu a ganar los últimos días de campaña con el objetivo de seguir ganando la confianza de los ciudadanos y tener un muy buen gobierno que cumpla con las expectativas de Querétaro”.

-¿Cuál ha sido la estrategia de la campaña?

-Sin duda estamos contentos, hemos recibido muy buena respuesta de la gente y como tú sabes ha sido una campaña de respeto, donde pusimos sobre cualquier otra cosa la salud de la gente, donde respetamos las medidas sanitarias, una campaña de propuesta, de transparencia y nosotros hemos dicho que debemos hablar con hechos y en la campaña se muestra qué tipo de gobierno se va a tener y qué tipo de decisiones han logrado que ganemos la confianza de la ciudadanía y por consiguiente las encuestas en términos generales marcan una diferencia importante todas las encuestas que han sido publicadas

-¿Notas que las campañas les ha faltado fervor?

-No puedo hablar de los demás candidatos, pero en caso de Mauricio se ve una candidatura con ánimos, un proyecto donde se suman todos los días más personas, no solamente panistas ni personas que confían en Mau sino actores de distintos partidos que ven a Mau como la mejor opción para gobernar Querétaro. Lo vemos en las calles, lo vemos en las redes sociales cuando hacemos una comparativa de las personas que interactúan con las redes de nuestro candidato con las de otros se nota la diferencia en cuanto al impacto entre uno y otro, hoy veo un ánimo generalizado en la ciudadanía que recibe las propuesta de Mau y esto hace que Mau en algunas encuestas tengan en cuarenta por ciento en intención del voto y hay un ánimo importante hacia la campaña de Mau y no podría decir lo mismo sobre otras campañas porque no me corresponde.

-¿Le crees a las encuestas?

-Las encuestas son una fotografía del momento, únicamente hay que cuidar la implementación de las mismas y lo que sí creo que deja evidenciado el ánimo de la gente, todas las encuestas sin excepción dan una diferencia importante de Mau sobre los otros candidatos pero más allá de las encuestas lo vemos en la calle cuando nos acercamos a la gente, cuando en un crucero tocamos la ventana de un carro, hay un ánimo importante en favor y estamos seguros que Mau va a salir con mucho ánimo, mucha enjundia, con un debate de propuestas, que lo va a ganar y que a partir del viernes vamos a seguir ganado la campaña y el 6 de junio le pedimos a la ciudadanía que confíe en nosotros porque sabemos cómo dar los mejores resultados y atender las distintas necesidades que hay en todos los rincones del estado.