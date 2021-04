Laura Polo demandó a todos los diputados

La diputada de Morena los acusó de violencia política

Por Leticia Jaramillo

Noticias

El diputado Ricardo Caballero González, quien es secretario de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura, informó que todos los diputados fueron demandados ante el Poder Judicial de la Federación por la diputada de la bancada de Morena Laura Patricia Polo Herrera. La causa, violencia política.

Indicó que esta demanda al igual que todas las iniciativas que han quedado en la congeladora es lo que tendrá que retomar la nueva Mesa Directiva que iniciará su gestión el próximo viernes 30 de abril, misma que será encabezada por el diputado del PVEM Jorge Herrera Martínez.

Detalló que aparte de la demanda que presentó en contra de Agustín Dorantes Lámbarri, quien fue sancionado por la Legislatura con una amonestación por considerar que fue levísima la violencia política en contra de la legisladora de Morena. Sin embargo, ahora todos fueron demandados por la misma diputada el mes pasado.

Recalcó Caballero Gonzáles es importante que se desahogue esta situación y la autoridad competente decida pronto, de tal manera que si efectivamente algunos de los diputados incurrieron en alguna falta que se responsabilicen de sus actos. Aunque en la demanda no viene una razón en específico o alguna causa por la cual los demandó, subrayó.

Cuestionada al respecto la coordinadora de Morena, diputada Paloma Arce Islas, señaló que no tiene información y no ha platicado con la diputada Laura Polo Herrera, fue a título personal su denuncia y como coordinadora no interviene. Sabe de la demanda, pero a nivel muy general.

Por su parte, el diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, también de Morena, externó desconocimiento de la demanda que presentó Polo Herrera. Sólo sabe de la demanda que presentó en contra de Agustín Dorantes Lámbarri, quien sólo tuvo una amonestación pública por considerar que fue levísima la violencia política que ejerció en contra de la diputada y, por lo mismo, ella manifestó que impugnaría la resolución.

Precisó que dicha impugnación es en contra los diputados que votaron a favor de la sanción, ya que los diputados de la bancada de Morena votaron en contra.