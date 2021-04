Paty Manterola estalla

Contra “Luis Miguel, la serie” por como la retrataron con el personaje de “Paola”

Agencia México

Paty Manterola se colocó en la mira de los espectadores de “Luis Miguel, la serie”, luego de que en el tercer capítulo de la trama se hiciera alusión a la relación sentimental que tuvo el cantante con una colega de una agrupación famosa de los años 90.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, la ex integrante del grupo Garibaldi reaccionó molesta por la forma en que aparentemente fue retratada con el personaje de “Paola” en la serie de la plataforma Netflix.

“Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado, la serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba ‘Everybody loves banana’ y utilizaba un vestuario idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi. Categóricamente les digo (…) que, si están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente de la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años”, manifestó la artista.

De la misma manera, Manterola dijo sentirse afectada y puntualizó que jamás le pidió a Luis Miguel faltar al cumpleaños de su hija Michelle.

“(Este tratamiento) afecta directamente a mi persona, sentimientos e imagen. Con el escudo de la ficción se inventan situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia. Quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece sumamente fuerte, insensible y desafortunado”.

Asegurando que decidió levantar la voz porque todas las mujeres merecen respeto, Paty reveló que su oficina ha tratado de localizar a la producción de la serie antes del estreno de esta temporada, pero no han obtenido respuesta alguna.