Todos se dicen fuertes para debatir

Por Rafael Rodríguez/ Sergio Hernández

Noticias

Raquel Ruiz/ PRD

“Espero que todo salga bien”

Espero que todo salga bien, que no haya broncas entre candidatos que sean propositivos. Yo estoy tranquilísima, muy tranquila, dijo la candidata del PRD Raquel Ruiz.

Mary Ibarra/ PES

“Que se porten a la altura”

La candidata del PES, Mary Ibarra dijo llegar muy preparada con mucha seguridad, esperando que todos los candidatos se porten a la altura para que los ciudadanos cuenten con la información necesaria para que puedan emitir un voto razonado el próximo 6 de junio.

Señaló que tienen la obligación de transmitir el proyecto político que cada candidato tiene, con propuestas claras y que así tengan los votantes la capacidad de elegir a quien gobernará la entidad por los próximos seis años.

Su propuesta concreta –dijo- es transitar a Querétaro a un nuevo modelo de desarrollo, que no sea a costa de los recursos naturales ya que de ellos depende la competitividad y la viabilidad económica del estado.

Miguel Nava/ RSP

“Fuerte y convencido”

Llego con ánimo, y con un muy buen recorrido en Querétaro, dándome cuenta cuáles son todas sus necesidades de la población y el enojo que tienen ante el actual gobierno, dijo el candidato Miguel Nava de Redes Sociales Progresistas.

Dijo que su propuesta concreta es la vigencia del estado de derecho, respeto a la dignidad y derechos humanos en resumidas cuentas porque todos los temas, seguridad, salud, trabajo, transporte, educación tienen que ver con los derechos humanos y con la ausencia del estado en garantizarlos.

Lo que ha habido, dijo, son propuestas populistas que no obedecen a la realidad de la población, hoy no importa el municipio que visites, la gente tiene miedo al esquema de inseguridad que hay en el estado, quiere decir que no está funcionando.

-¿Te sientes fuerte?

-Me siento seguro, fuerte y convencido de que mañana va ser un gran día.

Juan Carlos Martínez/ FxM

“Un poco nervioso”

Estoy contento, un poquito nervioso, pero bien, bien, dijo el candidato Juan Carlos Martínez luego de acudir al ensayo del debate.

-¿Por qué nervioso?

-Porque es algo nuevo, nunca he debatido en política, pero estamos preparados. Espero una buena aceptación, poder expresar lo que realmente le quiero decir a la ciudadanía de Querétaro, quiero que todos me escuchen que vean una política distinta, una política ciudadana, de un partido nuevo que está naciendo.

Katia Reséndiz/ PVEM

“Tiene que ganar Querétaro”

Llego preparada, llego con confianza, llego con un mayor conocimiento de mi estado ya que en estos días me he permitido visitar 12 municipios lo cual me enorgullece muchísimo, dijo Katia Reséndiz.

“Espero que realmente en este ejercicio se demuestre de qué estamos hechas las candidatas y los candidatos, y sobre todo mostremos lo que estamos dispuestos a hacer por Querétaro. Ante todo tiene que ganar Querétaro y para ello se requiere ejercer una política de altura”.

Celia Maya/ MORENA

“No tengo debilidades”

La candidata de Morena por la gubernatura del estado de Querétaro, Celia Maya García, acudió al ensayo del debate este miércoles “llego muy a gusto y entusiasmada por la recepción que me ha brindado la ciudadanía. Espero que la gente pueda seguir este ejercicio desde sus domicilios y que escuchen su propuesta para que puedan decidir a favor de Morena”.

Mencionó que la fortaleza de su persona es la experiencia, el conocimiento que tiene de Querétaro, los recorridos que ha realizado y que le permiten conocer lo que dice y piensa la gente, pero sobre todo que quiere lo mejor para los queretanos y queretanas.

Fue contundente al decir que no tiene debilidades, y que llega con todo el entusiasmo y la convicción de ganar para gobernar Querétaro.

“No tengo debilidades, yo creo que vengo con todo el entusiasmo, con toda la convicción y con todo el deseo de ganar para gobernar Querétaro”.

Martín Arango/ PAN

“Está con bríos”

Esperamos propuestas que los candidatos vengan a decirle a los queretanos qué es lo que propondrían en sus gobiernos, lo que no esperamos son ataques, denostaciones, me parece que tenemos que ejercer una política constructiva porque es lo que se merece los ciudadanos de este estado, dijo Martín Arango, secretario general del PAN

En representación de Mauricio Kuri, dijo: “Mauricio está concentrado, afortunadamente está muy bien de salud, está con muchos ánimos y bríos de salir adelante, de llegar al debate muy bien preparado, lo está haciendo en estos momentos y bueno pues Mauricio estoy seguro que con la preparación que hoy en día está teniendo va a ganar el debate”.