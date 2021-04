En temas de política “sí pesa” ser el hermano de Belinda

Agencia México

Ignacio Peregrin Schüll, candidato a diputado federal en la Alcaldía Benito Juárez, confesó lo complicado que ha sido informar su proyecto político debido a que es más conocido por ser el hermano de Belinda.

Peregrin Schüll se sinceró con la periodista Adela Micha durante el programa “Me lo dijo Adela” transmitido por la señal ‘El Heraldo TV’, y manifestó que su vínculo familiar con la actual novia de Christian Nodal muchas veces juega en su contra hablando de política.

“En este tema en específico sí, pero no me importa, yo no escogí la hermana que tengo, y la amo y la adoro, y la admiro, no me importa ni lo negativo ni lo positivo”, dijo Nacho Peregrin.

“Por ejemplo, vas recorriendo la calle y cuando tú llegas a proponer las problemáticas y soluciones, muy objetivas; por ejemplo, antes de proponer ya luego luego está la (frase) ‘¡Ay no, pues tú eres el hermano de Beli!”.

Finalmente, ante el comentario de la periodista sobre si lo descalifican inmediatamente por esta razón, Ignacio replicó: “No en automático, pero sí tengo que explayarme de más para que vean que soy una persona preparada y no hay ningún problema”.

Ignacio Peregrin Schüll, candidato a diputado federal en la Alcaldía Benito Juárez con su hermana Belinda