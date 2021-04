La serie de Luis Miguel

“Mal contada y distorsionada”

Luis Miguel sigue dando de qué hablar tras el estreno de la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’, pues mientras han salido a la luz algunos secretos de la vida del cantante, otros aseguran que las cosas no sucedieron como se muestra en el proyecto de Netflix.

En esta ocasión fue Jorge “El Burro” Van Rankin, quien, durante su encuentro con diversos reporteros a las afueras de Televisa San Ángel, aseguró que muchas de las imágenes de la serie no pasaron de la misma manera en la vida real.

“Está mal contada, yo no fui a la boda de Yuri, el “Negro” González (Iñarritú) no fue a la boda de Yuri, el “Negro” no le bajó la mujer a Luis Miguel, fue al revés, muchas cosas que no (pasaron así). A Palazuelos yo nunca lo vi con Luis Miguel”, dijo el conductor.

Sobre los romances de Luis Miguel, Van Rankin contó: “el último noviazgo que yo le conocí a Luis Miguel, que se hizo muy amiga mía, fue Daysi Fuentes, dejó de salir con ella y yo todavía hasta la fui a ver a Nueva York dos o tres veces, encantadora mujer, pero nada que ver, ella y yo éramos muy amigos”.

Para finalizar, “El Burro” desmintió a Alejandra Ávalos, quien en días pasados contó que el tema “Tengo todo excepto a ti” era dedicado para ella.

“Luego hay gente que se quiere adornar también, ahí sí me atrevo a decir, con todo respeto porque la quiero, ¿cómo se llama esta niña?, que dijo que la canción “Tengo todo excepto a ti”… no ma$%#, es como si yo te dijera, me la hizo a mí, no ma$%#”, comentó.

Jorge “El Burro” Van Rankin