“Quiero que me diga: la regue”

Enrique Guzmán anhela que Frida Sofía se retracte de sus declaraciones, porque yo faltarle a ella no lo he hecho nunca

Agencia México

Enrique Guzmán se mostró agradecido del apoyo que tiene por parte de Alejandra Guzmán tras las acusaciones de abuso sexual que hizo en su contra Frida Sofía, y pese a todo lo que han provocado las declaraciones de su nieta, espera que la joven algún día se retracte de los señalamientos que hizo en su contra.

En entrevista para el programa Hoy, el artista de 78 años reveló los motivos por los que La Guzmán lo apoya incondicionalmente. “Pudo haber sido distinto, yo creo que Ale sabe perfectamente qué nivel ha sido mi amistad con mis nietos […] Alejandra me dijo ‘abu, haz lo que te parezca’, y lo que te parezca para mi es tratar de ayudarla (a Frida) de todas maneras, ¿cómo?… no tengo idea”.

De la misma manera, el cantante venezolano contó algunos detalles de la relación que mantiene con sus nietos. “En general, soy consentidor sí, y un poquito de esos que te consiento, pero como que ya es hora de que te vayas a tu casa. No soy muy niñero. Mis horarios son distintos, cuando mis nietos tienen ganas de divertirse yo me dan ganas de echarme un sueñito (sic)”.

Por último, el intérprete de “Uno de tantos” externó su deseo de que Frida cambie su postura y aclare esta situación. “Espero que alguna vez me diga ‘abu, y perdóname, algo hice mal’, o en algo la regué o en algo me orillaron, o me equivoqué, porque yo faltarle a ella no lo he hecho nunca”.