Resumen candidatos presidencia municipal

Noticias

Luis Nava (PAN)



Visita esta tradicional colonia queretana y recibe el apoyo y entusiasmo de vecinos.

Afirma que sus recorridos en calle no son tema temporal de campaña, sino espacios para recibir planteamientos de la gente que se convertirán en programas y esquemas de apoyo municipales.

El candidato del PAN y Querétaro Independiente (QI) a la Presidencia Municipal de Querétaro, Luis Nava, recorrió con su esposa Arahí Domínguez la colonia Quintas del Marqués, en donde compartió sus propuestas para una mejora continua de la capital y recibió el respaldo de vecinos que le manifestaron su apoyo de cara a la jornada electoral del 6 de junio.

Poco después del mediodía de este jueves, día 11 de la campaña, Luis Nava inició su recorrido por las calles de Quintas del Marqués como Fray Francisco de los Ángeles, Diego Landa, José de la Coruña y Fray Bernardino de la Torre, donde amas de casa, jóvenes y adultos mayores expresaron su apoyo al proyecto del candidato panista.

“Aquí me comprometo y les digo que cuenten conmigo. Lo hemos demostrado con hechos y con resultados, por eso me atrevo a verlos de frente y a los ojos. Decirles que cuenten conmigo porque sí podemos estar mejor y sí podemos salir adelante”.

Nava afirmó que visita y recorre a pie las colonias de la capital no como un tema temporal de campaña, sino para convertir las necesidades que hoy los ciudadanos le están planteando en programas y esquemas de apoyo municipal a los ciudadanos.

“La invitación es que lo hagamos juntos, porque esto no es nada más de campaña, esto es trabajar juntos por una vida mejor y por un Querétaro mejor en el que veamos más allá de partidos y colores”.

El candidato de Acción Nacional agradeció a los ciudadanos de Quintas del Marqués el entusiasmo con el que lo recibieron, porque es el mejor pulso de que las propuestas que está presentando a la ciudadanía tienen sentido y repercuten en miles de queretanos que desean seguir viviendo en una ciudad líder, referente a nivel nacional y con progreso.

Arturo Maximiliano García (MORENA)



La intención de las obras denominadas “ejes estructurales” de las avenidas Pie de la Cuesta y Cerro Sombrerete fue buena, sin embargo, la planeación y ejecución fue muy mala; por eso, en caso de ganar las elecciones, Arturo Maximiliano García Pérez, candidato a la alcaldía de Querétaro por el partido de Morena, se comprometió a reestructurar las vialidades en esta zona.

“El Colegio de Arquitectos me entregó una propuesta para una solución, un paliativo para todo el daño que está generando esta infraestructura y lo vamos a analizar (…) me gustaría apoyarme con un par de personas del propio colegio para que me explicara con más detalle la propuesta y que dicen que es una alternativa que puede paliar los daños, pero definitivamente no eliminaríamos la obra”.

El candidato se dijo preocupado por la falta de planeación y la improvisación que hubo para esta obra, sobre todo porque no se midió el impacto negativo que tendría hacia las colonias adyacentes y por el flujo de automóviles que pasa por la zona.

“Me decían los habitantes que no fueron consultados, que no fue socializado este proyecto y me parece algo grave; nosotros hablábamos del presupuesto participativo y en general me parece que debemos trabajar muy de la mano con los ciudadanos para ver qué obras quieren y no generarles este tipo de daños que no les trae ningún beneficio. Entiendo que quizás la intención era buena, pero la ejecución y la planeación fue muy mala”.

Durante el recorrido que sostuvo García Pérez por el barrio de San Francisquito, detalló que las personas le han comentado de diversos problemas de infraestructura.

“Hay colonias y comunidades que desafortunadamente están abandonadas y olvidadas y se les han negado los servicios de infraestructura digna; me señalaban precisamente la dificultad que tienen los adultos mayores para caminar en algunas de las vialidades porque están empedradas de manera muy regulares y están pidiendo que se les haga una pavimentación o alguna especie de empedrado ahogado”.



María Alemán (PRI)



María Alemán Muñoz Castillo, candidata a la Presidencia Municipal de Querétaro, anunció su proyecto de movilidad alternativa para apoyar a ciclistas, peatones, corredores, patinadores y todo medio no motorizado para que puedan transitar de manera segura y recorrer todos los barrios de la ciudad, ante un grupo de usuarios de movilidad alternativa, quienes al final de la reunión expresaron su beneplácito y comprometieron su voto por la candidata del PRI.

Comentó que es primordial generar circuitos peatonales y para ciclistas para que “Querétaro se convierta en una ciudad caminable y rodable, por ello vamos a construir 1000 kilómetros de banquetas y circuitos a fin de que pueda haber conectividad entre ellos y la gente pueda ir adaptándose a la movilidad alternativa.”

Alemán resaltó que como parte de la Estrategia Integral de Movilidad Urbana que está proponiendo, la movilidad no motorizada es de suma importancia para lograr una ciudad moderna y con conectividad a través de todos los medios de transporte.

“El transporte tiene que tener capilaridad, es decir, todos tenemos que tener acceso a un sistema de transporte seguro y debemos de contar con vialidades transitables y ordenadas, por eso primero vamos hacer una sanitización del sistema actual, vamos a rediseñar las rutas con una visión metropolitana; vamos a construir un tranvía para agilizar la movilidad y dar mayores alternativas, y vamos a generar los circuitos necesarios para dar movilidad alternativa. Además, llegaremos a todas las colonias a través de las células vecinales de transporte público para que nadie tenga que caminar hasta 45 minutos hacia la parada más cercana. Los problemas de movilidad en la ciudad van a quedar resueltos,” reiteró María Alemán.

Finalmente, mencionó que se realizará un diseño de barrios caminables y rodables, a fin de buscar cómo vincularlos con el corredor de arte urbano de la ciudad, además de incorporar elementos como cruces seguros bajo un criterio de diseño universal que garantice la accesibilidad y la seguridad peatonal.

Carlos Rentería (RSP)



El Candidato a la Presidencia Municipal Carlos Rentería visitó a los colonos de El Roció en la Ciudad de Querétaro, cumpliendo con un compromiso que realizó en días pasados para apoyarlos en el tema de las inundaciones.

Durante la reunión con los vecinos se dirigió un mensaje conjunto para el presidente municipal interino Miguel Parrodi, en donde los vecinos hacen una puntual llamado a la autoridad municipal donde aclaran que su colonia si está interesada en la obra que está autorizada por la presidencia, pero consideran que esta obra no cuenta con el consenso de la mayoría de los habitantes, ni los beneficia a todos.

“Le pedimos al presidente municipal tres acciones, que si se destine el recurso para la colonia, que se realice con el consenso de la mayoría de los habitantes de esta colonia y que realmente se emita un dictamen que plante la solución real al problema de las inundaciones.”

Se consideró importante el hecho de que se pueda recurrir a organismos como a la Universidad autónoma de Querétaro para que realmente emitan un dictamen que sea la solución y de certeza sobre el problema de las inundaciones y de esta manera las personas que habitan la colonia tengan certeza de que se realizará una obra en su beneficio.

En esta visita que se sostuvo con el candidato los representantes de la colonia expresaron de forma directa su petición…

“Hemos esperado durante muchísimos años pues queremos una obra así, cuando vinieron y nos presentaron ese estudio del Cárcamo la semana pasada porque ya iban a iniciar, pero nosotros la detuvimos porque no tenía los estudios técnicos, ellos consideraron que únicamente se inundaba la parte de abajo, nunca consideraron la parte de arriba, ellos quieren hacer una fuente hacia el dren pluvial que ya viene lleno incluso cuando ni siquiera hay lluvia.” Comentó la señora Lucia.

“Aquí no se está tomando en cuenta el daño que nos pueden hacer a los del otro lado del canal porque si de por si el canal ya viene lleno, al echar el agua del Cárcamo al canal lo van a saturar más y el canal no se derrama hacia este lado que va a estar el Cárcamo el canal se derrama al lado contrario que es donde no hay ningún estudio anterior para que pudiésemos no salir afectados entonces no tiene caso la obra en sí.” Comentó Don Luis

El candidato Carlos Rentería se comprometió una vez más con las necesidades de los habitantes de nuestro municipio, en especial con la problemática de las inundaciones.