Un pirata con mucha suerte

Falso sacerdote denunciado por Laura Zapata también estuvo en casa de Cepillín ofreciendo una misa por su descanso eterno

Agencia México

Luego de que Laura Zapata denunciara que un falso sacerdote le untó los Santos Óleos a su abuela, ahora es Ricardo González, hijo de Cepillín, quien reveló que el hombre que es conocido como “Padre Paco”, también ofreció una misa para el eterno descanso del ‘Payasito de la tele’.

Durante la entrevista que el hijo de Cepillín concedió para el programa Venga la Alegría, el también payaso contó: “Hasta ahorita que me estás mencionando nunca vi nada raro, no sabía que si era padrecito o no, nunca nos cobró nada por la misa que ofreció en la casa de mis papás, super fan de mi papá, me habló muy bien siempre de la señora Laura Zapata, y sí me enteré que me arrobó (en redes sociales) y luego vi el video del padre José de Jesús y me sorprendí. Me sorprendo por las dos cosas, o sea, porque no noté nada raro, y lo que él hizo ante nosotros se vio que lo hizo con mucho amor”.

Sobre la manera en que conoció al supuesto padre, Ricardo González Jr. explicó: “Él de repente apareció en la funeraria, pero no de parte de la funeraria ni nada, eso si lo tengo claro, ya lo investigué… uno está como encandilado en ese momento, ves tanta gente y recibiendo tanto cariño que se acercó y lo ofreció él, se nos hizo un buen detalle, no me ha estado acosando, ni pidiendo dinero, ni nada de eso. Me dijo ‘oye, yo quisiera darle una misa’, nosotros le dijimos que sí, tal cual, y así dijo ‘que no iba a cobrar ni un peso’, y él fue hasta Metepec y así fue”.

De esta forma, es que el joven que se hacía pasar por padre también logró engañar a la familia de “Cepillín”, quienes confiando en su palabra lo dejaron entrar en su casa para orar por el descanso del ídolo de los niños.

El padre falso, que tiene mucha suerte con las estrellas; aquí con Laura Zapata