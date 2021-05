“Fue un debate atropellado”: Maximiliano García

Por Rafael Rodríguez

Noticias

Arturo Maximiliano García Pérez, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, dijo que el debate entre los candidatos a gobernador fue atropellado al ser muchos candidatos lo que genera que los tiempos para exponer propuestas se reduzcan mucho.

En ese sentido comentó que no sabe que tan provechoso sea para el electorado que sean estos espacios tan cortos e indicó que entiende que no es sencillo llevar a cabo este ejercicio de parte de los organizadores reiterando que el número de candidatos.

En cuanto al formato que se utilizó mencionó que se dificulta la posibilidad con más amplitud las ideas y que se hagan los revires políticos que son lo generan el sabor que deben tener los debates.

Toda vez que la transmisión del debate a la media noche del día de su realización alcanzó 36 mil personas que representa aproximadamente el tres por ciento del padrón electoral del estado, dijo que pueden parecer pocos 36 mil, pero los candidatos necesitan llegar a los ciudadanos y si este ejercicio los coloca a la vista de un tres por ciento de la población es bienvenido.

Agregó que para los candidatos es necesario irse a presentar a la mayor numero de foros, sin importar el alcance es importante asistir para confrontar las ideas.

Señaló que esta dinámica no concluye al terminar el debate ya que se presenta el pos debate con el análisis de los medios de comunicación y es lo que les permite a los candidatos a que salgan a fijar sus posturas pos debate.

Finalmente, se le preguntó que cual de todas las propuestas que se presentaron por parte de todos los candidatos se quedaba para trabajar en la capital y dijo “A mi me encanta y lo he dicho por que no es de ahorita el tema, a mi me encanta la del metro, el tema del metro me gusta mucho”.