Hija de Salgado Macedonio es la nueva candidata

Evelyn Salgado será quien contienda por la gubernatura de Guerrero, representando a Morena

Daniela Montes de Oca

Noticias

El dirigente de Morena Mario Delgado informó que Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio, es la nueva candidata a la gubernatura de Guerrero, destacó que ella encabezó la preferencia de las encuestas realizadas por el partido.

“¡Tenemos candidata! Evelyn Salgado Pineda es una mujer joven, capaz y la mejor evaluada. Vamos por una #RevoluciónEnLasUrnas en Guerrero #DefendamosLaEsperanza” expresó Mario Delgado a través de sus redes sociales.

Asimismo, en una rueda de prensa informó que según las encuestas llevadas a cabo por Morena para evaluar las mejores opciones a postular para la candidatura, Evelyn Salgado salió con la mayor preferencia.

Se evaluó a Evelyn Salgado, María de la Luz Núñez y a la senadora Nestora Salgado, hubo diferentes preguntas entre ellas: ¿la considera buena candidata? Donde Evelyn Salgado obtuvo 31.8%, María de la Luz 7.4% y la senadora 18.5%.

Ante la pregunta ¿usted estaría dispuesto a votar por? La hija de Salgado Macedonio también encabezó la puntuación con 32.5%, seguido de la senadora con 15.2% y María de la Luz con 5.7%.

“Evelyn Salgado, es la persona mejor posicionada para ocupar la candidatura a la Gubernatura de Guerrero, así nos confirma nuestra encuesta interna, respaldada por dos encuestas espejo, en la Comisión de elecciones.” Informó Mario Delgado a través de Twitter.

Cabe destacar que la encuesta fue telefónica y se realizó entre el 29 y el 30 de abril.

Por su parte Evelyn Salgado expresó a través de sus redes sociales “Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no ‘Juanita’. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo”