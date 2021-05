Necesarias propuestas para indígenas: Ernesto P.

Por Josefina Herrera

Noticias

*Esperan tener diálogo con candidatos para que ofrezcan solución a sus problemas

Ernesto Pérez Treviño, coordinador estatal de los Pueblos Indígenas, señaló que hay una serie de peticiones que tienen para los distintos candidatos, pues es necesario que también ellos tengan propuestas que ayuden a que puedan tener mejores condiciones de vida.

En este sentido, señaló que la comunidad de Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, que es a la que pertenece es donde se ha dado principalmente cuenta de las carencias y necesidades de la población indígena, pues al ser un sector agrícola, está muy afectado económicamente.

“Hemos estado haciendo unas reuniones, aquí no nos vamos a identificar con cierto partido, y lo que nosotros estamos haciendo es una organización para hacer unas propuestas de lo que nosotros creemos y plantearlo a los candidatos, y a ver quién de los candidatos retoma nuestra propuesta que nosotros vamos a darles directo y concretamente para nuestra zona que es indígena y es agrícola, tenemos muchos problemas”.

Mencionó que no sólo se han visto afectados en el campo, sino también con los servicios, pues tanto el agua como la energía eléctrica, han sido uno de los principales problemas que les afecta directamente, así como sus caminos, pues están en pésimas condiciones.

“En el caso de la zona del río que tenemos hay un problema fuertísimo de escasez de agua, en la zona de riego que por ahí el Ejido de Santiago tiene una cierta concesión del Río Lerma, pero actualmente no se le está administrando lo que corresponde a lo de Santiago, y eso nos afecta bastante, otra, nuestros servicios, nuestros caminos están en pésimas condiciones, y otros servicios por ejemplo como el de la luz, la red eléctrica en estos últimos días, no nada más a nosotros, en algunos otros municipios los apagones fuertes y gran parte de nuestras comunidades son redes monofásicas, creo que le llaman así, donde el voltaje es muy poco y se van por días enteros y no hay”.

Ante estos problemas que enfrentan, esperan que los candidatos puedan escucharlos y darles algunas propuestas para solucionarles esta situación, pero lo más importante es que puedan cumplirles pues dijo también se ha dado el saqueo a su pozo que tienen de agua potable, el cual abastecía a Santiago Mexquititlán y parte del estado de México, sin embargo el vital líquido ya no les llega como antes.

“Dicen que ya están traficando el agua y entran particulares a saquear el agua, no sé en sí quién es, quién está metido ahí, pero eso está muy mal, y eso se le tiene que dar una atención porque no es el beneficio de una familia o una persona, sino es de toda la población”.