Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resume matutino de actividades candidatos a la gubernatura del 1 de Mayo

Mauricio Kuri

Mauricio Kuri, candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, aseguró este jueves estar en perfectas condiciones para continuar participando en el proceso electoral después de que sufrió un infarto cerebral.

“Estoy al 100 por ciento de salud porque tuve la fortuna de que se reaccionó rápido porque sí fue un pequeño infarto cerebral”, dijo en entrevista con Grupo Fórmula.

El abanderado blanquiazul señaló que se encontraba en su casa cuando dejó de sentir la pierna y brazo izquierdos, por lo que sus familiares lo llevaron de inmediato al Hospital Ángeles en Querétaro. Ahí, los médicos hicieron un cateterismo para destaparle una arteria en el cerebro.

Kuri mencionó que este tipo de infartos representa la segunda causa de muertes en el país y la primera en lo que respecta a problemas de salud que dejan secuelas.

“Fue la reacción lo que me salvó, fue muy rápido. Si me hubiera tocado (este accidente) en la Sierra, hubiera sido más complicado”, agregó.

Celia Maya

En rueda de prensa, la candidata de Morena a la gubernatura, Celia Maya, señaló que es necesario cambiar de formato en los debates, ya que consideró que fue corto el tiempo que le brindaron a cada participante.

En ese sentido, aseguró que no hubo el tiempo necesario para explicar a detalle cada una de sus propuestas.

«El formato de ayer no permitió que la gente conociera bien los planteamientos de los candidatos, ojalá lo revisaran para que en el segundo debate la gente conozca mejor las propuestas».

Al ser los temas de movilidad y seguridad en los cuales la candidata fue más cuestionada, reiteró que el sistema metro es necesario, ya que se tiene que ver a futuro, así como enfocarse en un refuerzo policiaco para prevenir el paso de la delincuencia de otros estados.

En cuanto a la protección de Peña Colorada, la aspirante a la gubernatura descartó expropiar las tierras, como lo planteó el candidato del PAN, Mauricio Kuri, por lo que propuso dialogar con los ejidatarios, con el fin de aprovechar los terrenos sin dañar al medio ambiente.

Abigail Arredondo

Agua, drenaje y piso firme para todas las familias en los 18 municipios, problema del drenaje en nuestro estado no se resuelve por la falta de voluntad del gobierno del estado—Abigail Arredondo

“Vamos por un cambio valiente, que le garantice a las familias queretanas servicios públicos de calidad las 24 horas del día, que tengan un hogar digno donde vivir, las mujeres, jóvenes merecen vivir en mejores condiciones”, afirmó.

La candidata del PRI a la gubernatura del estado de Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, mencionó que a lo largo de la campaña ha presentado una propuesta cada día, pero no solo presenta por presentar, sino que son propuestas que tienen que ver con la realidad que se vive en nuestro entorno, comunidad, municipio en el que vivimos.

En el día 27 de campaña la candidata Abigail Arredondo mencionó que uno de los compromisos es llevar agua, drenaje y piso firme para todas las familias en los 18 municipios, mencionar que el problema del drenaje en nuestro estado no se resuelve por falta de voluntad del gobierno del estado, esta situación no puede esperar más tiempo, porque está de por medio un derecho humano que debe ser garantizado.

“Nunca más una familia queretana sin tener el suministro de agua en su hogar, en plena pandemia, cuando más necesita por temas de higiene y prevención, los queretanos no tienen acceso, esto es injusto”, detalló Abigail Arredondo.

Subrayó Abigail que va por un cambio valiente, que le garantice a las familias queretanas servicios públicos de calidad las 24 horas del día, que tengan un hogar digno donde vivir, las mujeres, jóvenes merecen vivir en mejores condiciones, basta de los gobiernos que a falta de voluntad tienen abandonados a los queretanos que viven con la angustia día con día.

Katia Reséndiz

Firmó la Agenda 2030 basada en objetivos de desarrollo sostenible junto con Imelda García y Panchito Barrera para marcar su compromiso con el medio ambiente y el futuro del planeta.

“Siempre he creído que los ciudadanos que hacen el cambios son los que saben ponerse de acuerdo” afirmó la candidata.

Juan Carlos Martínez

‍El candidato de Fuerza por México a la gubernatura del estado, Juan Carlos Martínez, señaló que el formato que estableció el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, no permitió desarrollar ideas y acortó el tiempo para poder desarrollar propuestas de los candidatos durante sus intervenciones.

“No fue nada cómodo la manera en la que se desarrolló el debate, no me gustó el IEEQ hubiera hecho acortar el formato porque nos vino a afectar a todos, el tiempo era limitado, poca oportunidad para expresarnos y las preguntas fueron distintas”.

Se dijo decepcionado de la forma en que el IEEQ llevó el debate con el tiempo tan reducido e interrupciones de las moderadoras durante el desarrollo de las ideas.

“Yo no soy político, vengo a hablar de una manera distinta, vengo a contrastar las preguntas de una forma distinta, vengo a responder de una manera no política a hablar sin tapujos y no se me dio la oportunidad de expresarme como a mí me hubiera gustado”, finalizó.