Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen nocturno de actividades candidatos a la gubernatura del 1 de Mayo

Noticias

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

Durante su participación en el ‘Foro de Presentación de Propuestas de Candidatos a la Gubernatura del Estado’ impulsado por la Universidad Mondragón, Mauricio Kuri González, candidato a la gubernatura, expuso sus principales ideas y también escuchó las inquietudes de los estudiantes que se reunieron de manera virtual.

“Necesitamos trabajar todos juntos, no le podemos dejar el futuro de nuestros hijos a los políticos, métanse, busquen, critiquen y exijan. Cuando era yo empresario me gustaba tener clientes muy exigentes, porque me hacían ser mejor empresario; ahora que estoy en el servicio público me gusta tener ciudadanos muy exigentes para hacerme mejor servidor público, por eso les pido su confianza”.

Destacó que su proyecto le apuesta a la innovación, al desarrollo, al emprendimiento, a la seguridad, así como a reducir la desigualdad de género y la brecha social que aún existe en todo el estado.

Añadió que entre sus propuestas está el impulsar la educación con mejores planteles y con más equipos, además de que otorgará más becas para que la deserción escolar, por falta de recursos, ya no sea impedimento.

El candidato por el Partido Acción Nacional (PAN), en candidatura común con Querétaro Independiente (QI), aseguró que, de verse favorecido con el voto el próximo 6 de junio, habrá más oportunidades para el emprendimiento de nuevos negocios, así como una verdadera sinergia entre las empresas ya instaladas, las universidades y el gobierno, con el fin de lograr un mejor desarrollo.

En materia de seguridad, Mauricio Kuri garantizó que se blindará a la entidad con más cámaras de videovigilancia, mejor tecnología, más y mejores elementos con mejor preparación y sueldos.

También, indicó que para quien pierda su trabajo se promoverá un ‘Seguro de Desempleo’, es decir, un apoyo de hasta tres mil 500 pesos mensuales, en lo que encuentran una nueva fuente de ingresos.

De igual forma, aseguró que, en su mandato, las mujeres queretanas tendrán todo su respaldo, por lo que desde el primer momento se impulsarán acciones en beneficio de ellas, tanto para emprender, como de apoyo económico, esto a través de la ‘Tarjeta Contigo’, para que las mujeres en situación de vulnerabilidad reciban mil 500 pesos para completar el gasto.

Para finalizar, Kuri González agradeció la invitación para participar en este ejercicio y llamó a las y los jóvenes a mantener viva la democracia en el país y salir a votar el próximo 6 de junio.

Celia Maya de MORENA

Descalificó el formato del debate celebrado la tarde – noche del jueves y afirmó que la rigidez del mismo impidió a los aspirantes plantear sus propuestas.

En rueda de prensa, en su casa de campaña, analizó su participación en el Debate Oficial del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

En el formato del debate, la candidata contestó que fue muy rígido y que no se pensó en dar un espacio a cada candidato, para expresar sus propuestas. Después mencionó que si el formato se hizo para favorecer a un candidato; sería terrible que el IEEQ se prestara a diseñar debates para apoyar a un candidato.

“El formato del primer debate debería de ser una experiencia para para las autoridades electorales, revisen el formato para que el segundo debate sea un ejercicio, donde la gente pueda apreciar mejor las propuestas de las y los candidatos”, propuso la candidata.

Responde a acusaciones del debate… en conferencia de prensa

Ante el ataqué de la candidata de Movimiento Ciudadano al mencionar que un integrante de MORENA era un violador, Celia Maya sostuvo que ella siempre defenderá a la mujer.

“Nunca aceptaré los actos de violencia, siempre estaré a favor de la paridad, de la igualdad sustantiva y siempre estaré a favor de las acciones afirmativas para la mujer. Ahora la violación es un delito muy grave, y acusar a una persona de violación. También es muy grave, yo no conozco una prueba o carpeta de investigación en la que se infiera actos de violencia (de un colaborador) en mi campaña”, indicó.

En respuesta a lo que dijo la candidata del PRI, sobre que sólo hay dos competidores, Celia Maya apuntó que su participación en la política siempre ha sido buscando la oportunidad para transformar a Querétaro en beneficio de las y los queretanos.

En propuesta de reporteros de reducir el número de candidatos para el próximo debate, la candidata opinó que todos los candidatos tienen el derecho de participar, pero afirmó que sólo hay dos candidatos que llevan la delantera.

Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional

Compartió en redes sociales: La movilidad en Querétaro necesita soluciones viables y de acuerdo a este siglo. Me reuní con transportistas en Pedro Escobedo, para hablarles sobre mis propuestas en favor del transporte y la movilidad. Un estado en movimiento, es un estado con reactivación.

Juan Carlos Martínez de Fuerza por México

Presentó ante estudiantes, jefas de familia, trabajadoras y profesionistas el programa “Fuerza Mujer”, el cual apoyará a todas las mujeres del estado con servicios médicos, asesorías, orientación legal, asistencia funeraria y seguro de gastos médicos.

“La tarjeta Fuerza Mujer es un programa que le va a costar al estado solamente 350 millones anuales, es un presupuesto que se va a utilizar adecuadamente para una tarjeta que va a dar servicios reales, tiene seguros reales, no que está en veremos, ya funciona, ya existe, hoy la vamos a hacer realidad en la gubernatura de Juan Carlos Martínez”.

El costo de la tarjeta será de 35 pesos mensuales que asumirá la administración estatal y cuenta con servicios como consulta de médico general, consulta con pediatra, check up, traslado de ambulancia, consulta de ginecólogo, asistencia dental, llamadas a celular a través de la aplicación, asistencia funeraria, plan visual y seguro por muerte accidental hasta por 100 mil pesos y seguro de accidente por 15 mil pesos, además de una red de descuentos en diversos establecimientos.

Juan Carlos Martínez aseguró que la mujer ocupa un papel importante dentro de su plan de gobierno y lo será también dentro de su administración, pues es el eje para las acciones encaminadas mejorar la calidad de vida de los queretanos.

“Somos un partido en el que a todas las mujeres las dignificamos, las elevamos a lo más alto, por un principio muy básico; todos somos hijos de una mujer, tengo hijas, esposa, madre, hermanas, cuñadas, amigas y sobre todo tengo un partido aquí en Querétaro que está lleno de candidatas mujeres, que vamos a reconocer como líderes pero somos grandes por ustedes porque Fuerza por México es un partido que llegó para quedarse y que siempre va a empoderar a la mujer”, finalizó.

Katia Reséndiz del Partido Verde

Compartió en redes sociales: Seguimos recorriendo nuestro estado. El día de hoy estuvimos reunidos con mis compañeros José Carlos e Imelda Garciay y líderes de Santiago Mexquititlán en el hermoso municipio de Amealco, donde fortalecí mi compromiso para hacer de este municipio un referente internacional, así mismo reitero mi propuesta para que el transporte público no falte en el municipio. #KatiaGobernadora

Se reunió con José Carlos e Imelda Garcia y líderes de Santiago Mexquititlán y dijo que fortalecerá su compromiso para hacer al municipio de Amealco un referente internacional.

Beatriz León del Movimiento Ciudadano

Compartió en redes sociales: En el mercado de la #CentralDeAbastos también hay muchas cosas que corregir. Agradezco a la ciudadanía por compartirnos sus necesidades y escuchar nuestras propuestas. Ahora ya sabes que estamos a tiempo, #MásValeCorregir que lamentar.

Mary Ibarra del Partido Encuentro Solidario

A mí no me necesitan convencer de que el tema ambiental es un asunto prioritario, porque así lo señalé desde el inicio de mi campaña y lo he demostrado muchos años con mi dedicación”, expresó Mary Ibarra, candidata del PES a la gubernatura del estado, durante reunión con integrantes del Consejo Ambiental y Animal de San Juan del Río.

Durante su visita a este municipio de la zona metropolitana, los ambientalistas, encabezados por Manuel Avalos, le celebraron a la candidata del PES sus propuestas en materia ambiental y le presentaron la problemática que se vive en San Juan del Río.

Posteriormente, Mary Ibarra, acompañada por el candidato a la alcaldía de San Juan del Río, Armando Guerrero, y la candidata a la diputación del VIII distrito local, Alejandra Aguilar, presentaron sus principales propuestas a los vecinos de la comunidad de Santa Lucía.

En la comunidad de Santa Lucía, la candidata del PES exhortó a los jóvenes a que continúen estudiando y les comunicó que una de sus propuestas es la de apoyar con el presupuesto peso a peso a la UAQ, igualando la aportación estatal con la del gobierno federal para que exista un plantel universitario en cada uno de los municipios de Querétaro.

Para finalizar la campaña política de este día, Mary Ibarra se reunió con habitantes de la comunidad Arcila, donde les indicó las propuestas que ha estado difundiendo por varios municipios, “que garantiza una mejor calidad de vida, ya que el presupuesto será con alto sentido social, dirigido a las necesidades básicas y peticiones más sentidas de los queretanos”.

Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas

Compartió en redes sociales: Nuestra propuesta es ciudadana, sin derroche, sin promesas, ES REAL. Escuchando de frente y construyendo juntos las propuestas para dar solución a las necesidades de la ciudadanía. @ Santa María Magdalena, Santiago de Querétaro

Penelope Ramírez del Partido del Trabajo

Hoy visité el Mercado Josefa Ortiz de Domínguez, también conocido como mercado de “La Cruz”. Platicamos con varios de los comerciantes y locatarios quienes compartieron la baja de visitantes y compradores así como el lamentable cierre de algunos de sus compañeros ante la afectación de la pandemia. Así también compartí con ellos mis propuestas, invitando a sumarnos a este cambio.

Raquel Ruiz del Partido de la Revolución Democrática

Compartió en redes sociales: Celebremos trabajado, buscando la forma de crear más trabajo, bien pagado. Porque tener trabajo es la necesidad número uno de todos los seres humanos.