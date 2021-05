Resumen de actividades candidatos a la presidencia municipal de Querétaro

Resumen nocturno de actividades candidatos a la presidencia municipal de Querétaro del 1 de mayo

Luis Nava (PAN)

Hizo el compromiso de consolidar a una ciudad que fomente la creación de empleos bien pagados para personas de todas las edades.

“A relajarse a otro lado, en la capital trabajamos para que a las familias les vaya mejor”, afirmó.

Al realizar un recorrido a pie por calles de la colonia Industrial en la Delegación Félix Osores Sotomayor, Luis Nava expresó que en Querétaro sabemos que el éxito es fruto del trabajo duro, y por ello, felicitó a la clase trabajadora en la capital y refrendó que de favorecerle el voto el próximo 6 de junio, su gobierno fomentará la creación de empleos mejor remunerados.

“Felicito a las y los trabajadores que viven en la capital. Seguiremos trabajando para asegurar el bienestar de las familias queretanas. Propongo “Arrancando Motores” para dar asesorías y seguimiento a proyectos de emprendedores; vinculación para la empleabilidad y bienestar; así como apoyos a sectores que buscan el autoempleo”.

El candidato de Acción Nacional entregó sus propuestas de mejora continua a vecinos de las calles Química y Odontología, entre otras, al tiempo de señalar que gestionará lo necesario para que lleguen más fuentes de trabajo a la capital.

“Y si abriste tu negocio o empresa en casa, te daremos apoyos para que no lo sueltes. Ya no será tu emprendimiento para librarla en esta pandemia, será tu negocio formal para incrementar tu patrimonio. Nuestro municipio es sinónimo de oportunidades y aquí te vamos a echar la mano, por el empleo digno y seguro, ¡VA!”

Con el recibimiento y apoyo de los vecinos de la citada colonia, Luis Nava se comprometió también a ampliar la cobertura del seguro de vida para comerciantes y tianguistas, pues muchos habitantes de aquí dijeron autoemplearse o ser como comerciantes en pequeño en mercados y tianguis de la capital.

“Lo digo fuerte y claro en este Día del Trabajo, desde el Municipio de Querétaro no dejaremos sola a nuestra poderosa clase trabajadora ni a sus familias. Pueden estar tranquilos porque estamos asumiendo este compromiso con propuestas serias, reales y realizables para una mejor ciudad y una mayor calidad de vida para todas y todos. Y si necesitas empleo, yo te ayudo a encontrarlo, no me rajo”.

Durante el recorrido que duró poco más de dos horas, Nava recibió peticiones para seguir dando mantenimiento a las calles y avenidas circunvecinas, así como más opciones de recreación para los niños y jóvenes de la colonia. Fue también acompañado durante la visita por el presidente de la Asociación de Colonos La Industrial, Antonio Frías Barrientos y simpatizantes que le externaron su apoyo.

Arturo Maximiliano García (MORENA)

Ofreció a los locatarios del Mercado de Escobedo atender necesidades como un estacionamiento para la zona, reducir los costos de los trámites ante la administración municipal, implementar el expediente electrónico único y ejercer el gasto público de manera inmediata, con el fin de reactivar la economía, al igual que gestionar créditos blandos para los mercados del municipio.

“Son sectores afectadísimos por la pandemia, lo que nos comentan es la necesidad de levantar la cortina, nos encontramos en los mercados mucha gente que tenía comercio en los mismos mercados o fuera de los comercios y requiere incentivos, consideraciones de agilización en las licencias, consideraciones de multas, porque a algunos se les ha acumulado este tipo de deudas, recargos y es muy complicado que puedan volver a activar sus comercios, además que las ventas todavía no levantan, como lo pueden notar, siguen operando quizá a la mitad de lo que vendían antes”, subrayó el candidato.

Además de atender el tema del estacionamiento para el mercado Escobedo, Maximiliano García también propuso revisar la presencia de franeleros en las calles aledañas a estos espacios, para poner orden y ofrecer seguridad a los clientes de los mercados.

A pregunta expresa de los medios de comunicación sobre el tema de Pie de la Cuesta, Arturo Maximiliano señaló que esa obra no funciona y genera muchas afectaciones para todas las colonias aledañas, además de los daños en seguridad vial que podría llevar a un colapso cuando se regrese a las actividades escolares presenciales.

Aunque se trata de un problema complejo, adelantó que hay propuestas de especialistas, como el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, que podrían dar solución a algunos tramos que se vieron afectados por el eje estructurante de Pie de la Cuesta.

María Alemán (PRI)

Se dio cita en el monumento a Los Arcos donde presentó su programa “Querétaro 24 horas” el cual tiene el objetivo de reactivar la economía, el empleo y atraer el turismo.

Llamó en calidad de -urgente- que los mismos servicios que brinda la ciudad durante el día se ofrezcan también en horario nocturno.

Explicó que este proyecto no sólo trata de ofrecer de forma ordenada una vida nocturna para fomentar el turismo, el consumo y la seguridad.

“Se trata también de contar con infraestructura social, de vigilancia y de servicio las 24 horas. Tenemos que garantizar que cualquier persona pueda recorrer las calles de la ciudad por la noche de manera segura.”

Ante integrantes de la sociedad civil, puntualizó que entre los retos por solucionar destacan la seguridad, el transporte, la oferta cultural y laboral y los servicios urbanos.

“Tenemos muchas actividades recreativas que engloban a la cultura y que debemos implementar como la noche de museos, el festival de luces, paseos nocturnos en bicicleta, obras de teatro, conciertos. En Querétaro hay muchos artistas y queremos que se sumen a nuestro proyecto, vamos a regresarle la vida a nuestra ciudad.”

Con Querétaro 24 horas, recalcó María Alemán, se fortalecerá la derrama económica, los empleos y sobre todo, la ciudad se colocará a la vanguardia por su oferta cultural, culinaria, además que se recuperará la seguridad en todas las colonias y en todos los barrios.

Carlos Rentería (RSP)

Hizo un recorrido por la comunidad de Pie de Gallo. Comentó que va a trabajar sobre el tema del agua y su infraestructura.

Dijo que iba a trabajar desde las comunidades hacia el centro porque las anteriores administraciones han trabajado del centro a las comunidades y eso es un problema.

Compartió en redes sociales: Es un insulto al pueblo queretano que presuman de prosperidad cuando hay comunidades con este nivel de abandono.

Vanesa Garfias (PRD)

Compartió en redes sociales: Estuve junto con los candidatos a diputados en el tianguis de San José El Alto acompañada de mi amiga la señora Alicia, quien nos presentó a las y los amigos comerciantes. Los tianguis en el municipio contarán con patrullaje en sus inmediaciones los días que se lleven a cabo. Tu seguridad me importa y me importa mucho. ¡Muchas gracias por su recibimiento!

