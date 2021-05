“Trabajaré para cada niña o niño”: Luis Nava

Felicita en este 30 de abril a cada niña y niño que vive en la capital queretana; “Son ustedes la semilla y el corazón de Querétaro

En el marco del 30 de Abril “Día del Niño” el candidato del PAN y Querétaro Independiente (QI) Luis Nava felicitó a todas y todos los niños de Querétaro, a quienes deseó una infancia feliz e hizo el compromiso de apoyarlos para que tengan las condiciones óptimas de desarrollo en todas sus capacidades.



“Los felicito en su día y les deseo que tengan una infancia muy feliz, porque son la semilla y el corazón de la nueva sociedad queretana. A la niñez, a sus mamás y papás les digo que no descansaré hasta asegurar que tengan un mejor Querétaro, lleno de oportunidades, que puedan salir a jugar en los parques seguros y que logren todo lo que se propongan”.



En este marco, y sin convocar a un solo niño para no arriesgarlos en su salud, Luis Nava junto a su esposa Arahí Domínguez se reunió con representantes de Estancias Infantiles y padres de familia, con quienes hizo el compromiso de apoyar a las estancias con un monto directo de 10 mil pesos mensuales para sus gastos operativos, y crear al menos, 10 guarderías públicas municipales de segundo turno, para dar servicio de 15 a 23 horas en apoyo a mamás y papás que trabajan en este horario.



Luis Nava también se comprometió a facilitar y eficientar en ventanilla única, los trámites municipales para licencia de estancias infantiles; y crear un enlace directo con el C4 para emergencias con video llamadas y atención al momento para la seguridad de dichos espacios.



El candidato de Acción Nacional afirmó que harán una gran alianza con las cerca de 100 Estancias Infantiles que sobrevivieron a los recortes federales para que, a través del DIF Municipal, se brinde el acompañamiento y apoyo que necesitan.



“Porque así nos lo pidieron, Impulsaremos también guarderías más inclusivas y con conocimiento para apoyar el cuidado de niñas y niños con discapacidad. Se lo merecen porque se la han rifado a pesar de los recortes, pandemia y adversidades en el camino”.



Durante el evento de este doceavo día de campaña, Nava escuchó a las responsables de Estancias Infantiles y padres de familia que eran beneficiados por estos esquemas, y expresaron el sentimiento de abandono que les dejó no ser prioridad para el gobierno federal. Sin embargo, dijeron, ven con optimismo el esquema de propuestas que presentó Luis Nava, para que no vuelva a cerrar ninguna Estancia Infantil en la capital queretana.

