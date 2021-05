Cuando hay hambre; pero el candidato no se va

Maximiliano dijo que la barbacoa, no era de él.

Por Rafael Rodríguez

Noticias

Se acaba el evento en Buenavista con la participación del candidato a la presidencia municipal de Querétaro por MORENA Arturo Maximiliano García, y de pronto se puso de pie Rutilio Vargas quien pedía el uso de la voz, al no proporcionarle el micrófono con voz fuerte dijo “A mi me invitaron para hablar pero si no quieren “A chingar su madre” y fue así que le dieron el uso de la voz, pero mientras hablaba el sonido local intentaba colocar el jingle del candidato intentado cortar su participación y exclamo de nuevo “Si quieren que me calle órale a la chingada” y continúo con su mensaje, que era en total apoyo a los candidatos morenistas.

El evento se llevó a cabo en un predio sobre la carretera a San Miguel de Allende junto a un conocido restaurante de mariscos en forma de barco, un el enlonado con más de 300 sillas ocupadas en su mayoría esperaban por los candidatos y más atrás por un costado bajo la sombra de un árbol tres mesas con refrescos y aguas frescas para quienes disfrutarían del evento, en otra mesa una cacerola con arroz y una olla con salsa cuidadas por simpatizantes del candidato morenista quienes portaban una playera con su nombre y que más tarde servirían al terminar el evento.

-¿La comida candidato, no se violan las normas del IEEQ?, ele cuestiono a Maximiliano

-Ese puesto no es nuestro, no estamos nosotros entregando nada ustedes lo pueden ver son gente que seguramente les regalaron camisas, pero no es nuestro.

Tras la incomodidad, la encargada de comunicación social se acercó a preguntar sobre la procedencia de los alimentos, a lo que una de las señoras respondió que lo llevaron para los ejidatarios que acudieron.

El evento se desarrolló con la participación de los ejidatarios, el candidato a diputado local por el distrito XIII quien reitero su compromiso de conseguir que Santa Rosa se convierta en municipio, mientras que la diputada y también candidata a la diputación federal por distrito III Beatriz Robles les dijo que seguirá trabajando de la mano de los ejidatarios dando reseña histórica que sus ancestros recibieron la tierra de manos de Emiliano Zapata para que la trabajaran y no para que se las expropiaran.

Maximiliano García le aseguro que su gobierno si va a estar pendiente del campo y que Santa Rosa tendrá una clínica de especialidades abatiendo un poco el rezago que se tiene en salud en la delegación.

Tras las enérgicas palabras de Rutilo Vargas ya ni hubo fotografía del evento de esas que se toman para el recuerdo tomando en cuenta que este ha sido uno de sus eventos más nutridos, bajaron del escenario y fueron abordados todos los candidatos exponiéndoles sus inquietudes ya mas en corto.

Mientras que fuera de la lona se formaba una fila que partía del árbol que tenía las cacerolas y al fondo un sonido con artista cantado Cascos Ligeros de Alejandro Fernández.

La espera se hacía larga por lo que la fila comenzaba a ser mar corta y los platos llenos de comida no llegaban y era por que Maximiliano no se iba, pero apenas se fue, las dos vaporeras grandes, llenas de barbacoa se repartirían…la nueva campaña-

Cuando la comida se tiene que esperar a que se vayan los políticos