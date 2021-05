Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen nocturno de actividades candidatos a la gubernatura del 3 de Mayo

Noticias

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

Propone la creación del instituto de innovación, ciencia y tecnología de Querétaro. Afirmó que buscará que este instituto sea autónomo y con vinculación transversal a todas las dependencias estatales.

“El compromiso número uno es que juntos hagamos un plan de desarrollo del estado y que ustedes sean parte de él”: MKG.

Con el objetivo de escuchar a la comunidad científica de Querétaro, el candidato a gobernador del estado, Mauricio Kuri González participó en el foro “Diálogo de Innovación, Ciencia y Tecnología” con más de 200 integrantes de este sector conectados de manera digital, donde compartió que sus propuestas están vinculadas en gran medida a fortalecer la economía del estado mediante el conocimiento, empresas, industria y gobierno; así como la generación de herramientas tecnológicas producidas en la entidad que abonen a la solución de problemas locales.

El candidato coincidió con las necesidades del sector y por ello se comprometió a crear el Instituto de Innovación, Ciencia y Tecnología de Querétaro, que sea autónomo y que se vincule de manera transversal con todas las dependencias estatales; así como la consolidación de un Instituto del Emprendedor, a fin de detonar toda clase de innovación y atraer la llamada transferencia tecnológica.

“Me comprometo con ustedes con este Instituto que no solo sea transversal con todas las Secretarías, sino también que nos ayude a acercar y vincular los centros de investigación con las universidades, con las empresas y con el mundo. El compromiso número uno es que juntos hagamos un plan de desarrollo del estado y que ustedes sean parte de él”.

Mauricio Kuri también se dijo dispuesto a gestionar recursos para la ciencia local, para que, a través de investigaciones se abra más el desarrollo tecnológico; pues coincidió con que la ciencia y la tecnología hoy en día determinan la competitividad y crecimiento de las entidades, y dijo que Querétaro se encuentra en ventaja competitiva por sus centros de investigación que tienen todo para convertir al estado en el centro de la innovación más importante de México.

“Si no le apoyamos a la ciencia, estaríamos condenando a estas generaciones a ser explotados, o peor aún, a que seamos indiferentes para los países en desarrollo, y Querétaro tiene todo para ser el mejor del mundo en todos los sectores”.

Finalmente, dijo, es necesario fortalecer esta sociedad del conocimiento, por ello se comprometió a impulsar a la entidad a través de la especialización en la mano de obra, para que desde el sistema escolar de las universidades se inculque la innovación.

Celia Maya de MORENA

En su espacio “Diálogos Ciudadanos”, platicó con el candidato a la presidencia municipal de Huimilpan, Luis Javier Gutiérrez Chillón, su objetivo fue conocer de su trayectoria y propuesta de gobierno para el municipio.

El candidato de MORENA para Huimilpan, es Médico Cirujano General por la Universidad Autónoma de México (UNAM), tiene maestría en Ultrasonido, y es Médico por Diagnóstico por la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas y el Instituto Mexicano de Diagnóstico e Imagen (con titulación en trámite), es Técnico Histopatólogo por la UNAM, Fundador y Presidente de la Unión de Comerciantes de San Miguel Huimilpan A.C., está casado y tiene dos hijos (uno de 9 años y otro de 4 años, los dos varones).

Su incursión en la política fue porque tiene una farmacia, y como comerciante (él y su esposa) comenzaron a observar los abusos por parte de autoridad municipal, de ahí la decisión de fundar una asociación civil para ayudar a los comerciantes. En la actualidad son 150 miembros de la A.C. dentro del municipio. Su perspectiva de médico de la localidad, le ayudó a descubrir las necesidades de la gente del municipio, mismo que lo convenció a participar activamente desde hace 14 años en la política, siempre coincidió con los principios de la izquierda y actualmente está comprometido con MORENA.

Celia Maya comentó que MORENA es la plataforma que representa esa nueva clase política que necesita México y Querétaro. Y que en el Estado se tiene que trabajar en temas de seguridad, desarrollo económico, educación, salud y movilidad, sin tener que robar. Y que en Huimilpan se necesitan generar mejores condiciones para el campo, y reactivar las actividades primarias, que arraiguen a la gente y a los jóvenes, para que no tengan que emigrar a otro país. Y así generar soluciones y condiciones para que se queden, en su lugar de origen.

Por otra parte, el candidato de Humilpan dijo que su proyecto de gobierno se basa en las necesidades el municipio: seguridad pública, ya que sólo se cuenta con 20 policías en dos turnos para 33 mil habitantes. Además denunció que los policías no tienen material de trabajo; sus chalecos antibalas están caducados, tienen un seguro de vida de 100 mil pesos, y no tienen un salario digno. En el tema de salud, el candidato aseguró que se necesitan reactivar las clínicas y casas de salud en las cuatro delegaciones del municipio: la cabecera municipal, Lagunillas, Buena Vista y Apapataro. Pues no cuentan con atención nocturna, servicio de rayos “X”, ultrasonido, laboratorio médico, ambulancias, ni personal médico.

El candidato se quejó de la falta de apoyo del municipio al comercio, y que en lugar de brindar el respaldo que necesitan los comerciantes, ha sido todo lo contrario; aumentó en un 20% el costo de los trámites y permisos a comercios, además de aumentar la tramitología. Añadió que es urgente generar mejores condiciones de vida, para que los habitantes no tengan que irse de Querétaro a otros países (Estados Unidos o Canadá). Así como mejorar el transporte urbano para trasladarse a comunidades, ya que no existen vías de comunicación y hay necesidad de una terminal de autobuses digna para los habitantes. También expresó que la grave ausencia del agua potable, en algunas comunidades, por ejemplo San Antonio de La Galera, han provocado serios problemas por más de un año y tres meses; situación que de llegar a la presidencia municipal atenderá a la brevedad de la mano de gobierno del Estado.

Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional

En la firma de compromisos con el medio ambiente, mencionó que el cuidado del medio ambiente no es un tema de moda, es un tema que urge atender, la falta de lluvias, el calentamiento global, las fuertes sequías son cuestiones que desgraciadamente todos los días escuchamos pero sobre todo vivimos en Querétaro

“El medio ambiente necesita del trabajo y esfuerzo de todas y todos, del gobierno federal, estatal, local, de la sociedad en general, se requiere de personas comprometidas como son los ambientalistas, que demuestran un trabajo intenso todos los días en favor del cuidado de nuestro entorno”.

Hay mucho trabajo que se debe realizar, destacó Abigail que hay temas como el agua, que es cuestión de poner orden, se requiere de una ley de aguas, para tener las reglas claras, se siguen viendo autorizaciones de fraccionamientos sin factibilidad de agua, estas cuestiones no pueden seguir pasando.

En pleno siglo 21 no se puede seguir permitiendo la creación de nuevos núcleos de fraccionamientos, viviendas, no se cuenta con agua, en municipios como Amealco, El Marqués, Huimilpan, se están secando los ríos, se están llevando el agua a los nuevos fraccionamientos, por ello de la importancia de poner orden y planeación.

Mencionó Abigail que requiere de infraestructura hidráulica, para una mejor y mayor captación del agua de lluvia, no se está reutilizando el agua pluvial, se necesita de capacitación así mismo contar con las herramientas para no perder este vital líquido.

Juan Carlos Martínez de Fuerza por México

Denuncia Juan Carlos Martínez robo de 150 mil pesos en equipo en El Marques Es el tercer robo que registra el candidato a la gubernatura de Querétaro en plena campaña política.

Por tercera ocasión durante el presente proceso electoral el equipo de campaña de Fuerza por México fue víctima de la delincuencia, primero el robo de un vehículo bajo el número de averiguación CU/QRO/3894/2021 y el cristalazo a un vehículo bajo el número de averiguación CU/QRO/4736/2021 y este fin de semana sustrajeron de la camioneta de campaña cámaras, equipos de cómputo, discos duros, tripies, mochilas e identificaciones.

«No queríamos hacer la denuncia de forma pública pero ya son muchos robos, pareciera que son directamente contra el equipo de campaña de Juan Carlos Martínez, pero si somos estadística, sin duda la seguridad en Querétaro está muy mal, ya tres veces somos víctimas de la delincuencia».

Juan Carlos Martínez aseguró que continuarán con el proceso de la denuncia ante las autoridades, aunque en estos casos se tienen nulos resultados en investigaciones o se detienen los responsables, por lo que durante su administración se reforzará la seguridad y la aplicación de la justicia para garantizar la tranquilidad de los queretanos.

Katia Reséndiz del Partido Verde

Compartió en redes sociales: Hoy caminé por las calles de Corregidora junto a mi amigo Pale Borbolla Paso a paso nos llenamos con la energía de la gente, quienes saben que nosotros representamos el cambio que se necesita.

Hizo un recorrido por las calles de Corregidora junto con Pale Borbolla visitando los comercios y locales de la zona.

Beatriz León del Movimiento Ciudadano

Compartió en redes sociales: Que no te digan que no hay de otra, no tienes que elegir a los mismos de siempre.

En Querétaro sí hay una tercera opción con Movimiento Ciudadano

Estamos a tiempo de corregir el rumbo de nuestro estado. #MásValeCorregir que lamentar

Mary Ibarra del Partido Encuentro Solidario

Compartió en rede sociales: “En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia” Cervantes.

En esta ocasión quiero compartir con ustedes un poco de mí, mis intereses y sobre todo mi más grande inspiración

Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas

Firmó y adquirió los compromisos de la Plataforma Ambiental de origen ciudadano para integrarlos a sus planes de trabajo de resultar electo Gobernador del Estado de Querétaro.

La Crisis Climática nos golpea a todos, por lo que es importante tomar Acción Climática antes de que sea demasiado tarde.

El estrés hídrico y la sequía en Querétaro están a la vuelta de la esquina y tenemos solamente 9 años para reducir nuestra huella de carbono y cumplir con el Acuerdo de Paris y demás marcos internacionales para la mitigación del Cambio Climático.

Gracias Miguel por tomar el compromiso.

Penelope Ramírez del Partido del Trabajo

Acompañada por Venecia Jiménez, aspirante a la alcaldía de Ezequiel Montes, la candidata a la gubernatura de Querétaro por el Partido del Trabajo (PT), Penélope Ramírez Manríquez, recorrió casas y comercios de la cabecera municipal, para presentar sus propuestas de gobierno a los Ezequiel Montes.

Asimismo, escuchó las sugerencias y necesidades que le compartieron los ciudadanos, como son el aumento en la inseguridad, la urgente ampliación de horarios para el comercio, la regulación de los comerciantes populares y la creciente escasez de agua en el municipio.

Después se dio cita a un lado de la parroquia de Santa Cecilia, en la explanada del Barrio La Bola, para dar a conocer sus diferentes propuestas e ideas con los vecinos.

“Somos la auténtica izquierda en Querétaro y por ello, somos empáticos con ustedes, que salen diariamente a la calle para ganar el sustento para sus familias. A pesar que es un referente económico para la región, no se refleja en calles dignas, seguridad y mejores oportunidades. Me comprometo, junto con nuestra candidata Venecia Jiménez, a darle el impulso que necesita este municipio”, resaltó a los asistentes.

Raquel Ruiz del Partido de la Revolución Democrática

Compartió en redes sociales: Visite el Tianguis en el municipio de Ezequiel Montes, el más grande de todo el estado. Gracias por recibirme y escuchar mis propuestas, entiendo que su prioridad es llevar comida a sus casas por eso urge reactivar la economía.