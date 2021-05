“Se creará el Centro Deportivo IDEA”: Luis Nava

Así como la aplicación PRO ACTÍVATE para que nadie se quede sin hacer actividad física en la capital.

El candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI), Luis Nava, presentó su agenda de propuestas en materia deportiva, ante talentos queretanos en varias disciplinas, a quienes hizo el compromiso de brindar más apoyos, acompañamiento y centros de activación física.



En el renovado Estadio Olímpico Municipal, Luis Nava y su esposa Arahí Domínguez anunciaron la propuesta para la creación del ‘Centro Deportivo IDEA’, el cual servirá para la iniciación y desarrollo de alto rendimiento en los jóvenes queretanos, “que desde niños agarren la pasión a alguna disciplina deportiva y usar el deporte como herramienta de prevención del delito”, dijo.



Anunció también la propuesta para poner en marcha la aplicación móvil ‘Pro actívate’, la cual ayudará a que todos los habitantes de la capital tengan acceso a rutinas deportivas en busca de fomentar la actividad física, así como la implementación de ‘Torneos intermunicipales’, que comprenderán varias disciplinas y se realizarán en las distintas Unidades Deportivas de la ciudad.



Asimismo, Luis Nava aseguró que no solo los atletas recibirán apoyos e incentivos, sino también los entrenadores, quienes ponen todo su esfuerzo para que los atletas queretanos brillen en sus disciplinas y ha llegado el momento de reconocerles ese esfuerzo que por años han realizado.



En un evento efectuado al aire libre en el empastado del nuevo coloso municipal, Luis Nava estuvo acompañado por diversos personajes del ámbito deportivo local como Margarito González, ex futbolista ícono de los Gallos Blancos de Querétaro, Alejandro Suárez, deportista olímpico en Atletismo; Guadalupe Mora, ex maratonista de los Juegos Olímpicos 1996; así como luchadores del pancracio local y diversos deportistas queretanos.

