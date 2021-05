Subida del maíz afecta gravemente a ganaderos

Su incremento va hasta un 60%, lo cual hace que incrementen algunos productos de la canasta básica.

Por Josefina Herrera

Juan Higuera Gómez, presidente de la Asociación Ganadera Local General de San Juan del Río, señaló que la subida del maíz podría afectar fuertemente a los ganaderos para la producción, pues éste incrementó hasta un 60 por ciento, lo cual puede provocar que se dejen de consumir los productos esenciales.

“En ganadería mejor ni hablamos porque está la cosa ahorita con esta desmesurada subida del maíz, mucho se especula y te hablo por ejemplo de lo popular, pues casi es el primer alimento de la gente la tortilla, el maíz, ahorita la andan vendiendo hasta en 27 pesos el kilo, para la alimentación del ganado pues no es posible que puedas producir huevo, puedes producir carne tanto de res, como de borrego o de pollo, pero está muy caro, te doy un ejemplo significativo, el bulto, hablando de pequeños productores, medianos productores, el bulto de maíz valía 250 pesos, eso quiere decir que eran como 6.50 el kilo, hoy vale 300.8 pesos el kilo, o sea 60 por ciento, o sea eso no puede seguir porque ¿qué va a pasar?, pues que todo mundo te va a empezar a subir precios, o si yo no tengo para comprar un kilo de carne”.

En este sentido, dijo que esto va a provocar que el costo de los productos incremente al 60 por ciento, y las ventas puedan abatirse, y si en su momento vuelve a bajar el maíz, difícilmente volverán a equilibrarse los precios.

“Si sigo comprando el kilo de carne o un ejemplo un kilo de huevo, pero si no tengo que bajarme un 40 o un 60 por ciento menos, ¿qué va a pasar?, que se van a abatir las ventas, ya no se pueden hacer ese tipo de precios, porque ahora que baje el maíz los precios porque demás le suben como lo que cuesta el grano, como si fuera el kilo, por ejemplo en la alimentación en el costo de producción 60 por ciento, por decir un kilo de carne es 60 por ciento de ese costo es del maíz, es la alimentación, y ese 60 por ciento del costo es del maíz y otras cosas que no han aumentado, entonces no se puede especular tanto”.

Higuera Gómez, mencionó que esto va a desencadenar un desajuste en la economía, pues si al vendedor de la carne no le compran, en consecuencia tampoco al ganadero, y ahí ya habrá pérdidas, y lamentablemente para ellos ha sido complicado poder mejorar su situación desde hace meses por la falta de lluvias, por lo que deben considerarse las afectaciones que trae el aumento de este producto básico.

“¿Qué va a pasar?, que la gente pues no tiene dinero, ya no va a comprar, ¿y qué va a pasar?, que el vendedor de la carnicería ya no va a vender, ¿qué va a pasar?, pues que va a tener que comprar menos ganado y el productor va a vender menos ganado, eso es lo que va a pasar cuando no hay control de precios, es lo que está pasando aquí en México, esperemos que bajen un poquito los precios”.

Asimismo, dijo que también se espera que esta temporada de lluvias sea benéfica, pues también están sufriendo de fuertes sequías, lo que trae en consecuencia el encarecimiento del producto.