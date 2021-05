“Reglas claras con las empresas avícolas”: Celia Maya

“Hay dos proyectos”

Noticias

La candidata a la gubernatura de Querétaro por MORENA, Celia Maya García se reunió con un grupo de obreros avícolas del municipio de Colón, para escuchar sus necesidades laborales más latentes de la industria.

Dentro de sus necesidades más apremiantes que mencionaron los trabajadores del sector avícola fueron: la reglamentación de los horarios, pago de horas extras, bonos y utilidades, y un pago digno por jornada laboral.

Maya García confirmó el apoyo jurídico para los trabajadores: “Vamos estar pendientes de todos los juicios de los trabajadores, para que se resuelvan pronto, porque no es justo que un trabajador inicie un juicio y tarde años en resolver, porque no puede mantener el costo del juicio. Vamos ver a las empresas para que respeten los derechos de los trabajadores, como autoridad vamos a analizar los asuntos debidamente”, detalló.

Además la candidata se comprometió: “Celia Maya entiende perfectamente la palabra justicia, tengo más de 40 años trabajado en la impartición de justicia. Sé de qué se trata, entiendo los derechos de los trabajadores, entiendo a todas las mujeres y por supuesto apoyaré con las guarderías que necesitan para sus hijos. Si el gobierno federal no las puede reinstalar, el gobierno de Querétaro se preocupará por ello”.

Por último la candidata invitó a los trabajadores hacer un buen análisis para poder votar el 6 de junio y elegir a Celia Maya como la mejor opción, pues dijo que existen dos modelos de gobierno; el que ha gobernado hasta ahora en Querétaro con desigualdad y que todos los queretanos conocemos en beneficio de unos pocos y el otro modelo que representa MORENA, de esperanza, crecimiento y desarrollo que vive nuestro estado, para beneficio de las y los queretanos.

“En Huimilpan sólo 20 policías”

La candidata a la gubernatura por el partido MORENA, Celia Maya García en su espacio “Diálogos Ciudadanos”, platicó con el candidato a la presidencia municipal de Huimilpan, Luis Javier Gutiérrez Chillón, su objetivo fue conocer de su trayectoria y propuesta de gobierno para el municipio.

Su incursión en la política fue porque tiene una farmacia, y como comerciante (él y su esposa) comenzaron a observar los abusos por parte de autoridad municipal, de ahí la decisión de fundar una asociación civil para ayudar a los comerciantes. En la actualidad son 150 miembros de la A.C. dentro del municipio. Su perspectiva de médico de la localidad, le ayudó a descubrir las necesidades de la gente del municipio, mismo que lo convenció a participar activamente desde hace 14 años en la política, siempre coincidió con los principios de la izquierda y actualmente está comprometido con MORENA.

Celia Maya comentó que MORENA es la plataforma que representa esa nueva clase política que necesita México y Querétaro. Y que en el Estado se tiene que trabajar en temas de seguridad, desarrollo económico, educación, salud y movilidad, sin tener que robar. Y que en Huimilpan se necesitan generar mejores condiciones para el campo, y reactivar las actividades primarias, que arraiguen a la gente y a los jóvenes, para que no tengan que emigrar a otro país. Y así generar soluciones y condiciones para que se queden, en su lugar de origen.

Por otra parte, el candidato de Huimilpan dijo que su proyecto de gobierno se basa en las necesidades el municipio: seguridad pública, ya que sólo se cuenta con 20 policías en dos turnos para 33 mil habitantes. Además denunció que los policías no tienen material de trabajo; sus chalecos antibalas están caducados, tienen un seguro de vida de 100 mil pesos, y no tienen un salario digno. En el tema de salud, el candidato aseguró que se necesitan reactivar las clínicas y casas de salud en las cuatro delegaciones del municipio: la cabecera municipal, Lagunillas, Buena Vista y Apapataro. Pues no cuentan con atención nocturna, servicio de rayos “X”, ultrasonido, laboratorio médico, ambulancias, ni personal médico.