Debate por el III Distrito Federal

Por Rafael Rodríguez

Se llevó a cabo el tercer debate organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro y el INE con los aspirantes a los cargos de diputaciones federales en esta ocasión correspondió al tercer distrito federal, el cual se desarrolló en el patio de la facultad de filosofía y fue moderado por Jovana Espinosa

En este ejercicio se contó con la participación de Rosa Martha Pacheco Ángeles candidata del Partido Revolucionario Institucional, por el Partido Acción Nacional, Ignacio Loyola Vera, María Perusquía Flores del Partido Movimiento Ciudadano, por la coalición PT, PVEM, MORENA, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Stuardo Llamas Servín de Fuerza por México, de Redes Sociales Progresistas Juan Arreguín Olvera, Anaí Carolina Ramírez Ayala del PES y la ausencia de la candidata del PRD Sandra Edith López Ojeda.

La candidata del PRI, Rosa Martha Pacheco, dijo que es necesario crear un programa de educación que eviten el hecho que más paisanos emigren a trabajar a otros países.

Para combatir la impunidad en México, la candidata dijo que impulsará las reformas necesarias al sistema de justica para garantizar a las mujeres un proceso de impartición de justicia libre de violencia de género, con mujeres en todas las dependencias incluidas en la impartición de justicia.

Ignacio Loyola, al preguntarle sobre los señalamientos de activistas en 1998 como represor de las protestas y ser acusado de tener presos políticos como Gerónimo Sánchez y cuál sería su compromiso con los derechos humanos, dijo que en Querétaro se debe cumplir la ley que quien cometa un delito tiene que ser castigado respetando y que la persona que se señala fue denunciada por la ciudadanía no por el y siempre se respetaron sus derechos humanos.

Señaló que una de sus propuestas es que se respete la constitución y que el congreso federal sea un contrapeso real y equilibrio como hoy no lo está haciendo “Mi principal propuesta como diputado federal es esa, fortalecer, vigilar y hacer cumplir el estado de derecho”

María Perusquía Flores candidata del Partido Movimiento Ciudadano, dijo que es necesario legislar a favor de que la salud mental sea gratuita por los medicamentos para tratarla son muy caros al ser un problema muy grande que se tiene en el país.

Dijo que las redes sociales ya tienen reglas que no se están tomando en cuenta y el hecho de que un gobierno decida quien puede expresarse y de que tema es censura a la libertad de expresión, por lo que es necesario regular para que se respete esta libertad y proteger a los niños, jóvenes que son vulnerables apoyándose con la asociación mexicana de internet y crear comisiones especializadas en delitos digitales con personas expertas en el tema.

La candidata por la coalición Juntos Haremos Historia PT, PVEM, MORENA, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, se le cuestionó que si no cambiaría de nueva cuenta su opinión sobre sus promesas de campaña como ya lo hizo como diputada sobre no militarizar al país y votó a favor de la guardia nacional, a los que dijo que era necesario porque no se podía capacitar a tantos policías y se convertirá en una guardia civil en cuatro años y que el cambiar de opinión fue en favor de los ciudadanos.

Mencionó que no solo los deudores alimentarios, violador sexual y acosadores queden fuera de las contiendas electorales también las personas violadoras de los derechos humanos de ninguna índole, dijo que no se tiene que perfeccionar la ley porque está ya establecido, pero siempre y cuando se les pueda comprobar con denuncias presentadas, en cuanto a Salgado Macedonio dijo que no defiende a nadie que si alguien debe algo lo tendrá que pagar si es culpable de algún delito.

Stuardo Llamas Servín, candidato de Fuerza por México, dijo que quiere reformar el artículo 78 de la ley general de responsabilidades administrativas para incluir la privación de la libertad ya que actualmente solo se catalogan el cohecho y el peculado en donde se señala que solo se castigará con la destitución del empleo, sanción económica y la inhabilitación y es en donde quiere el agregar la privación de la libertad.

Dijo que se tiene que cumplir el estado de derecho combatiendo la corrupción desde arriba y que si los altos funcionarios no hacen nada es por que son corruptos por lo que es necesario castigarlos a ellos, esta sería la estrategia para combatir la inseguridad en el estado y combatir el crimen organizado.

El candidato de Redes Sociales Progresistas, Juan Arreguín Olvera, dijo que es necesaria la creación de foros que permitan la reactivación del campo porque está abandonada y regresar a la época de los 60´s y 70´s en donde México tenía autosuficiencia alimentaria, al responder a que reformas generaría para disminuir la pobreza alimentaria a nivel nacional y en Querétaro.

Arreguín Olvera dijo que se tiene que promover las leyes necesarias que permita la creación de captación de agua en la ciudad de Querétaro y municipios vecinos, así como regular las leyes existentes de la utilización indiscriminada de agua que realizan muchas empresas que bien pudieran hacer uso de aguas tratadas.

Anaí Carolina Ramírez Ayala, candidata del Partido Encuentro Solidario, se le cuestionó que cuantos años más de pena daría a feminicidas y que si está reduciría la impunidad en este delito, dijo que más que incrementar penas es necesaria la modificación a la ley general de educación que permita la existencia de psicólogos en las escuelas que detecten y atiendan conductas de riesgo a temprana edad y evitar con ello llevar la conducta de la niñez a convertirse en una persona que genere la violencia de género, el feminicidio y todo tipo de problemas sociales.

Reiteró la necesidad de reformar la ley de educación y para que se desarrollen planes y programas que tengan la finalidad priorizar la atención de los alumnos que no tiene acceso a las tecnologías de comunicación o digitales siendo ellos quienes presentan un retrasó educativo al no contra con servicio de internet.

Nuevamente en este ejerció el uso de las réplicas a las ideas de los candidatos refieren a preguntas de como realizarían cada una de sus propuestas y en otro caso dijeron estar de acuerdo con lo planteado sin que exista una contraposición de ideas, cuanto a propuestas con idea clara sería la candidata del PES, Anaí Carolina Ramírez Ayala la que se salvaría toda vez que el tema de educación fue el que abordó en sus dos participaciones señalando el porque y para qué reformar la ley de educación.