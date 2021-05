“El metro de Celia es una ocurrencia e inviable”: Zhasa Lezama

Por Sergio Hernández

La dirigente de la FECAPEQ, Zhasa Lezama sentenció que la candidata de Morena esta impulsado una ocurrencia, inviable para resolver el problema de vialidad, pues el metro no es posible.

Dijo que el transporte siempre ha sido un tema importante, por ello en el Colegio de Arquitectos tuvimos un congreso sobre movilidad y transporte y en ninguna parte del mundo ha sido corregido en un cien por ciento.

Señaló que en este momento no podía calificar como “bueno o malo” el servicio que se presta (en el servicio público de pasajeros), por que eso depende de la infraestructura que tenga cada ciudad o cada país o estado.

Sin embargo reconoció que el servicio ha mejorado. Reveló que ella si se ha subido a los camines “claro que me he subido y ha mejorado”, hay zonas donde hay conflictos definitivamente, por ello, dijo, tenemos que pensar en privilegiar al peatón, por que tenemos una ciudad para el auto y nunca va a ser suficiente la infraestructura, por ello hay que pensar en el colectivo, para disminuir la utilización del coche”.

Dijo desconocer el monto de la tarifa -11 pesos- y al cuestionarle si era justa, señaló que no podía dar una opinión “pero a mucha gente no le alcanza y eso es una realidad y más ante ingresos mínimos, por ello se puede pensar en apoyos y es que aunque pareciera que son poco los a las personas se les ayuda”

“Decir yo, si es justo o no la tarifa, pues no lo puedo decir, porque hay que pensar más en datos técnicos”, pidió.

-¿Le parece una solución viable el metro?

-No, totalmente inviable. En Querétaro no es posible meter un metro, porque, para eso hay que pensar en tramos rectos y largos y técnicamente no es viable en una ciudad como Querétaro.

-¿Se lo han hecho saber a la candidata Celia?

-Se ha manifestado en distintas ocasiones

-¿Y un tren elevado, como propone Mauricio Kuri?

-Sí, es un poco más viable. Los sistema de metro requieren de mucha velocidad y tramos rectos y en Querétaro no tienes más de 20 cuadras seguidas y eso no justifica el metro

-Además es caro…

-Muy caro, aunque las dos (metro y tren elevado) pueden ser caros, pero estamos hablando de solucionar un problema, pero el metro no es viable.

Dejo en claro que si esta a favor del tren elevado “y no por quedar bien con el candidato Kuri” pero cuando fui presidenta del colegio de arquitectos lo propusimos, hace tres años.

Puntualizó que el estar en un evento de Mauricio Kuri, no quería decir que la FECAPEQ, lo apoyaba, “sólo fuimos invitados”, dijo