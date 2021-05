Lo más grave del problema del agua es no tenerla: Gabriel Ballesteros

Por Leticia Jaramillo

Noticias

Lo más grave del agua no es lo que cuesta, sino que no haya. La falta del vital líquido es un problema multifactorial, desde la construcción de infraestructura, fuentes de abastecimiento, cómo negociar los derechos de paso de las infraestructuras y cómo gestionar la conectividad, señaló Gabriel Ballesteros Martínez, especialista en derecho urbano y ambiental.

A lo anterior se agrega por lo menos 50 trámites debe llevar a cabo el desarrollador para que pueda instalar tomas individuales en cada una de las casas de sus desarrollos, ese es otro problema, porque los que compran esas casas no pagan el agua hasta el que desarrollador las entrega, y la CEA no recibe por etapas, tiene que ser todo el macroproyecto.

Eso es incorrecto, dice Gabriel Ballesteros, porque el Código Urbano permite dividir los proyectos inmobiliarios, entonces, por qué la CEA no los puede recibir por fases. El resultado es que la gente no paga el agua hasta en tanto no se reciban los desarrollos y luego las deudas se vuelven bolsas impagables.

Solo hasta la reforma del 2018 se agregó un párrafo al artículo 148 del Código Urbano que señala que consumos de agua y energía los deben pagar quienes habitan las unidades privativas, independientemente del estado en el que se encuentren las gestiones administrativas de dichos servicios.

Gabriel Ballesteros advierte que en el tema del agua no es posible “patear el bote”, tarde o temprano regresará como un tsunami, es el gran tema que tienen por delante quien nos gobiernen en los próximos años, hidratar la ciudad.

Qué está pasando en la CEA, es algo oscuro, así como las factibilidades, nadie sabe con detalle cómo se toman las decisiones, si son con base en las matemáticas y argumentos científicos solamente, o tienen algún otro componente o sesgo, enfatizó