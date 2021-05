Personas con discapacidad demandan compromiso real de los diputados

En la sede legislativa pidieron la aprobación de Ley para la Inclusión al Desarrollo Social de Personas con Discapacidad.

Por Leticia Jaramillo

Noticias

Un grupo de personas con discapacidad acudieron a la sede legislativa para demandar a los diputados un compromiso real y objetivo con sus derechos, y que se continúe con el proceso legislativo hasta su aprobación en el Pleno de la reforma a la Ley para la Inclusión al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad que se presentó el pasado 23 de marzo.

Dicha iniciativa fue presentada por la diputada Fabiola Larrondo Montes. Los manifestantes exigen a los diputados un compromiso claro y sin titubeos, en la aprobación de leyes que consoliden sus derechos, que amplíen los beneficios en su protección, en armonía con los diversos tratados internacionales que México ha suscrito en la materia, bajo los principios de la inclusión y la no discriminación.

Lamentan que esta Legislatura se caracterice por aprobar diversos proyectos en el llamado “fast-track”, en menos de dos días completan todo su proceso legislativo, pero solamente cuando existe un interés político de por medio.

Sin embargo, cuando son iniciativas que tienen un beneficio real para la población ocurre todo lo contrario y gira bajo las lentas ruedas de la burocracia o muchas veces se mantienen en la congeladora y no pasa nada.

Luis Loyola señaló que el atraso en la aprobación de leyes que empoderen el respeto y protección de los derechos de las personas con discapacidad, es también una forma de exclusión y discriminación, porque refleja la falta de interés y compromiso de los representantes populares de velar por los derechos de las minorías y los sectores vulnerables.

“Hacemos un enérgico llamado para que nuestros representantes populares, atiendan las responsabilidades que debe asumir el Estado mexicano contempladas en la declaración universal de los derechos humanos”.

Recordó que, durante el último censo del INEGI del 2020, en Querétaro se contabilizaron alrededor de 355 mil personas con alguna discapacidad, 355 mil personas con ganas de ser incluidos en el sector laboral, 355 mil personas que tratan de superar múltiples obstáculos día con día.

Esta ley, entre otras cosas, propone que el cinco por ciento de la plantilla laboral de los gobiernos municipales y estatales, serían destinados a personas con discapacidad. Este es sólo un primer paso para que se les abran las puertas y puedan desarrollar su talento, lo cual posteriormente también podría ser replicado en el sector privado.

Las personas con discapacidad advierten que muchos diputados andan más preocupados por sus campañas y por el proceso electoral, pero este es el momento en que pueden, a través de hechos, demostrar que existe un verdadero compromiso social. Las acciones valen más que las promesas de campaña.

Lo ideal sería que no se requieran este tipo de reformas a las leyes para que el Estado atienda sus necesidades, pero lamentablemente si no existe un ordenamiento que los obligue no lo hacen. Y la sociedad civil es la que tiene que impulsarlas, cuando debería de ser una obligación tanto laboral como moral y ética de los diputados.