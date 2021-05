“Voy a crear el Instituto Estatal de Ciencia y Tecnología”: Mauricio Kuri

Por Rafael Rodríguez

Noticias

El candidato a gobernador, Mauricio Kuri González, dijo que Querétaro tiene que ser punta de lanza en ciencia y tecnología y transparencia de la tecnología, por que para ello creará el instituto Estatal de Ciencia y Tecnología.

Señaló que este instituto será autónomo con el que pretende se brinde apoyo a la empresa, la academia, a las universidades y a los centros de investigación.

Agregó que es necesario que se apuesta por la ciencia y al desarrollo tecnológico para que los jóvenes queretanos no se vean afectados en la explotación laboral y que en un corto plazo sean víctimas de indiferencia de los países más desarrollados.

“Si no le apostamos a la ciencia y al desarrollo tecnológico lo que estamos haciendo es destinar a los jóvenes, a los queretanos no solamente a la explotación si no en corto plazo a la indiferencia de los países desarrollados”.

En otro tema el candidato respecto a los señalamientos de otros partidos políticos sobre sus gastos de campaña, dijo que se encuentra sobre lo permitido y que todo se ha declarado además de ser el único candidato de haber presentado su tres de tres puntualizando que siempre ha sido transparente.

El candidato dijo que comprometió a solo gastar el 50 por ciento de su tope de gastos de campaña que es de 38 millones de pesos.

“Mi compromiso es estar al 50 por ciento por debajo del limite de la ley, yo he declarado todo sería bueno revisar si ellos han declarado todo”. Concluyo.