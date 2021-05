¡César Bono se retracta!

Asegura que en su separación no hubo violencia

Agencia México

César Bono sigue afrontando su separación de Patricia Castro, con quien estuvo casado por más de tres décadas, luego de haber manifestado que su decisión se produjo por las diferencias que tuvieron durante la pandemia.

A pesar de que en un principio dijo que en su matrimonio vivió violencia verbal por parte de su ex pareja, ahora el actor de 70 años se retractó de sus primeras declaraciones y únicamente tuvo buenas palabras para Patricia y sus hijos.

“La separación no fue violencia, la separación no fue desamor, siempre amaré a mis hijos, a los 4 y las 2 señoras que me permitieron ser padre, siempre las amaré, siempre las respetaré, pero si tengo que seguir trabajando, esa es una verdad, aparte de que me encanta mi profesión, tengo que comprar todavía el super”, dijo el artista en entrevista con el programa Sale el Sol.

Finalmente, César aseguró sentirse con ánimos de seguir adelante con su vida, sobre todo ahora que iniciará una gira de teatro tras su descanso por la pandemia de Covid-19.

“Yo creo mucho en el señor, yo creo que tengo que darle a mi familia cosas que todavía no les he dado, herramientas para que sean igual, aunque la verdad quiero que sean más felices que yo. Yo he sido un ser humano feliz, aunque ahora está disminuido, hoy no vivo ni con los hijos, ni con las esposas, ni con los nietos, pero desde que nació la primera hija hasta el día de hoy, vivo y respiro y trabajo para ellos”, finalizó.