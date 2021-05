“La mejor opción es Kuri y Nava”: Raúl Reyes Gálvez

Por Sergio Hernández

Noticias

Aunque en 2015 se unió a Roberto Loyola y hace unos meses se inscribió en el proceso interno de Querétaro Independiente, el ex regidor y ex diputado local Raúl Reyes reapareció en un evento panista “nunca me fui” dice y asegura que el mejor proyecto es el encabezado por Mauricio Kuri y Luis Nava.

Negó que haya estado en otro partido “No, aquí estamos apoyando a Acción Nacional. No he sido candidato más que de Acción Nacional”

-¿Qué te hace regresar a los eventos públicos?

-Bueno porque hay un compromiso de no dejar pasar a MORENA en Querétaro y creo que eso es motivo suficiente para participar.

Dijo que se había alejado del PAN “como una decisión particular que tome en privado, conservamos muy buenos amigos, si nos alejamos un rato para escribir un poco y hacer otras cosas y nos invitaron a participar y lo estamos haciendo como nos gusta”

-¿Te convence Mauricio Kuri?

-Me convence Kuri, me convence Luis Bernardo Nava y para mi es la mejor opción aquí

Dijo que con Luis Nava estudió la maestría y no creo tener problemas con el y con el equipo de Kuri he estado cercano, no he estado alejado, puntualizó.