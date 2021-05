“No ubico a Zasha”

Por Rafael Rodríguez

A lo mejor si me enseñan una foto, la reconozco, cuando se le mostro, dijo “es amiga de Kuri”, así se refirió la candidata de MORENA, Celia Maya a la presidenta de la FECAPEQ, Zasha Lezama que ayer tildo de ocurrencia e inviable la principal propuesta de movilidad.

“No tuve, no se acercó a mí no he platicado con ella o no se si será una de esas personas que me ven cuando estoy caminando por la calle y me dicen Celia yo no estoy de acuerdo con lo que estas proponiendo, pero que ella haya hablado conmigo y yo haya identificado quien era pues no y lo tomó como su opinión”

Y agregó: No la ubico si me prestan una foto a lo mejor la puedo ubicar, pero si a veces la gente habla conmigo pero no me dice quién es”.