Resumen de actividades Diputados Federales

Sonia Rocha (PAN)

De gira por el Municipio de Pedro Escobedo, la candidata del Partido Acción Nacional a Diputada Federal por el Primer Distrito, Sonia Rocha Acosta, apuntó a la recuperación del presupuesto sobre programas de atención a mujeres vulnerables, como una de las primeras acciones que realizará en la Cámara de Diputados, en favor de esta población.

Mencionó que, sin el consentimiento del grupo parlamentario del PAN, desde el 2019 los programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género y a mejorar la igualdad sustantiva, entre hombres y mujeres, han sufrido recortes importantes.

Entre ellos: el programa para promover la atención y prevención de la violencia para las mujeres, cuya reducción equivalió a más de 3 cuartas partes del presupuesto, en el lapso del 2019 al 2021. “En el Partido Acción Nacional, la violencia contra las mujeres y las acciones en favor de la equidad de género ,son una prioridad. Colocaremos al centro de la agenda de género la asignación de un presupuesto digno y acorde a nuestras necesidades. Además, apelaremos por normar y legislar sobre la paridad de género en todos los lugares de representación, porque el papel que las mujeres desempeñamos en la sociedad, no lo hemos terminado de jugar en la política”, sostuvo.

Como parte de su agenda por Pedro Escobedo, visitó las comunidades de La Lira y La D, acompañada por la esposa del candidato a la Presidencia Municipal, Araceli Olvera.

Marcia Solórzano (PAN)

La candidata a Diputada Federal por el Segundo Distrito de Acción Nacional, Marcia Solórzano Gallego aseguró que trabajará con las autoridades municipales y con los diputados locales para apalancar los proyectos que impulsen el desarrollo de Ezequiel Montes, Tequisquiapan y San Juan del Río.

Durante diferentes reuniones, la candidata aseguró que se realizarán acciones con los diferentes órdenes gubernamentales, a efecto de que los proyectos que se tienen en cada municipio se concreten…“Debemos juntar esfuerzos y salir a votar por todos los candidatos de Acción Nacional, es momento de que gobierno federal cumpla con sus obligaciones, estamos hartos de que nos estén viendo la cara”, indicó.

“Necesitan a alguien que conozca sus necesidades, ustedes me conocen y a mí no me va a temblar la mano, por eso necesitamos este 6 de junio ponernos abusados y hacer conciencia de que en esta elección tenemos la ventaja de redirigir a nuestro país, está peligrando nuestro país”, precisó.

Jorge Luis Montes Nieves (MORENA)

Jorge Luis Montes Nieves candidato a Diputado Federal por el II Distrito por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), recorrió este miércoles comunidades de su natal municipio, donde se comprometió a seguir apoyando desde el Congreso de la Unión a la gente que más lo necesita.

“Hicimos visitas a habitantes de varias comunidades, iniciamos en Los Pérez, luego estuvimos en Tunas Blancas y el Jaguey donde presentamos nuestro proyecto de trabajo el cual está encaminado a seguir trabajando por quienes más lo necesitan”.

El candidato Ezequiel Montes dijo que la tarea es caminar las calles para visitar el mayor número de casas y negocios, y así llevar la propuesta e invitar a que salgan a votar el próximo seis de junio.

“Sabemos que estamos trabajando bien, porque así nos lo ha hecho sentir la gente, por eso continuaré mi campaña casa por casa, para que la gente me conozca y confié en salir a votar este 6 de junio”.

Hugo Cabrera Moreno (PRI)

Presenta Hugo Cabrera, Candidato a Diputado Federal por el Distrito 2, plan de trabajo para lograr la reactivación e impulso para zonas turísticas y Pueblos Mágicos, durante recorrido por la cabecera municipal de Tequisquiapan.

“El turismo es una actividad de enorme relevancia, sabemos que se vio seriamente afectada por la pandemia y por consecuencia también se vio mermada la economía de familias que dependen de esta actividad” puntualizó Hugo Cabrera.

Manifestó que, dentro de su plataforma política, se contempla promover estímulos fiscales para que los Pueblos Mágicos vuelvan a ser referentes turísticos.