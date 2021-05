Toman caseta

Campesinos de Hidalgo y el Estado de México bloquearon Palmillas

La circulación hacia la ciudad de México y Querétaro se vio afectada por varias horas.

Por Josefina Herrera y Nicasio Mendoza

Noticias

Un grupo de campesinos del estado de México e Hidalgo bloquearon la caseta de Palmillas este martes en ambos sentidos durante horas, esto para exigir a las autoridades evitar sobrevuelos de avioneta que supuestamente lanza un químico que inhibe la lluvia.

La circulación hacia la ciudad de México y Querétaro se vio afectada por varias horas, y aunque al principio liberaron la caseta de peaje, transcurrido el tiempo decidieron bloquearla totalmente hasta que no obtuvieran una respuesta por parte de las autoridades federales, puesto que ya había habido un acercamiento con las municipales y estatales.

Los campesinos indicaron que desde el 2019 que llegó una empresa de paneles solares a la comunidad de Dañú, comenzaron a percatarse la poca presencia de lluvias, y de acuerdo a testimonios de los lugareños que veían sobrevolar la avioneta, ésta inhibía la nubes, lo cual comenzó a causar polémica por la situación que se vivía.

“Estábamos contentos porque al fin el municipio estaba en el mapa por una empresa grande que iba a dar trabajo, qué íbamos a salir adelante con eso, a la par de esos meses, después quién se da cuenta y hace relación con esa situación son los campesinos, son gente que sale al campo, que trabaja, que conoce las nubes, que conoce el tiempo, ellos son los que empiezan a percatarse, porque a la par de que aparecieron estas empresas en este año en época de lluvias se empezaron a notar sobrevuelos de avionetas, cosa que anteriormente no pasaba, tardamos un poco en relacionar una cosa con la otra pero los mismos campesinos que salían con sus animales, que se ponen a sembrar y que estaban en el campo son los que se dieron cuenta porque pasaban las avionetas cuando el temporal se venía y las nubes desaparecían”, relató uno de los manifestantes.

Ante esta situación, indicaron que comenzaron a organizarse y hacer protesta para que se les diera una solución, por lo que acudieron con las autoridades municipales y después con las estatales, pero ninguno actuó a su favor, pues no les creyeron, y aunque abrieron una carpeta de investigación, hasta el momento no han obtenido resultados, pues no se ha podido comprobar.

Asimismo, señalaron que si bien no son expertos en el tema, sí se han documentado, y aseguran esta práctica se realiza en otros países, por lo que si no hay forma de comprobar científicamente lo que dicen, tampoco ellos pueden probar lo contrario, y por ello seguirán insistiendo.

“Nos tacharon de locos, y a la fecha si bien esta práctica no es probada o comprobada científicamente, pues tampoco lo contrario, estaríamos en igualdad de circunstancias, a mí me preguntan que les compruebe científicamente si existe pues que me comprueben científicamente que no existe, son tres compuestos químicos que hacen esto, inhibe la lluvia, estas prácticas se llevan a cabo en España desde hace más de 10 años, en varios países, nos hemos tenido que documentar, no somos expertos pero conocemos el tema”.

Mencionaron que es importante que el gobierno tome cartas en el asunto, pues ya van para tres años de sequías, y ya no podrían aguantar un año más, ya que se han visto severamente afectados porque ya no tienen que darle de comer a sus animalitos, pues ahora tienen que hasta comprar el maíz para hacer las tortillas cuando antes les alcanzaba hasta para medio año.

Y respecto al agua, señalaron que es un derecho universal de todo ciudadano, pero la situación es crítica, ya que incluso los bordos están secos, y para poder darle de beber a sus vacas tienen que comprar el vital líquido mediante garrafones o pipas, lo cual sale muy caro, “si estamos luchando y peleando porque nos están vulnerando nuestro derecho universal del agua, de todo ser vivo en el planeta”.

Ante estos inconvenientes, se disculparon por las afectaciones provocadas hacia los automovilistas, ya que se han encontrado también de ese lado, pero dijo era necesario, ya que lamentablemente en el país es la única forma de ser escuchados.