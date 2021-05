Tragedia de línea 12 no debe ser discusión política: Gilberto H.

Gilberto Herrera Ruiz, senador por Querétaro.

Por Josefina Herrera

El senador de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, indicó que el tema de la caída de la estructura de la línea 12 del metro no debe ser discusión política, pues los primeros en dar cuentas son los constructores, y a partir de ahí se deben ir deslindando responsabilidades.

En este sentido, señaló que más allá de iniciar una controversia política electoral, lo urgente es comenzar la indagatoria correspondiente con las empresas que se hicieron cargo en ese momento de la construcción, para corroborar que efectivamente cumplían con planos y materiales que habían autorizado.

“Yo vuelvo a lo mismo otra vez, los partidos tienen que ir elevando la discusión política en todos sentidos, los responsables de una obra cuando se licita es el constructor, tanto así que en la escuela Rébsamen que se cayó, la responsable fue realmente la dueña y el residente de obra, y los que firmaron de que todo lo que dice no estaba bien, aquí pasa lo mismo, esta línea 12 la construyeron grandes empresas, Ica, Carso, etcétera, y tienen que ser los responsables porque debía haber un diseño estructural, y un responsable estructurista que firmó y que iba a aguantar “x” cantidad de años, entonces por ahí debe de ir el tema, ya después se va a buscar si este contratista si lo hizo mal, si licitó bien la obra o no, y ahora si las alianzas con la gente del gobierno para que salga el responsable inmediato”.

Detalló que la persona que firmó los planos debió verificar que la obra no fallara, y a su vez haber hecho lo mismo con los proveedores para que las estructuras cumplieran con el material indicado, y después de eso poder llegar a los responsables del gobierno, ya que al final hubo pérdidas humanas.

“Porque a final de cuentas se perdieron vidas humanas, pero inicia precisamente los que construyeron, de ahí se deben ir creciendo hacia arriba hasta llegar hasta las últimas instancias, yo entiendo estamos en tiempos electorales y quieren hacer leña del árbol caído, pero yo creo que sí habla ya de responsabilidades éticas ya de cada partido, porque también en el camino la gente está cansada ya de los políticos, entonces tendremos que recuperar el prestigio de la política de este país, o quizá nunca lo hemos tenido, es ganarlo, y va a tener que ser teniendo ya un poquito de ética”.

Por tal motivo el senador mencionó que no se debe hablar sin tener los argumentos necesarios, ya que muchas veces no sabe cómo suceden las cosas, y es por ello que ya se está haciendo un peritaje de alguien externo de la ingeniería y la construcción, y después se irá a lo administrativo, pero si habrá quien deba responder por este acontecimiento.

“Habrá quien tenga que responder, las empresas responsables son las primeras que deben de estar atendiendo los deudos, porque es una tragedia, deben estar respondiendo ellos de forma inmediata, habrá una liga en donde haya una responsabilidad administrativa gubernamental, pero inicialmente están los planos del que firmó el estructurista, y tendrá que demostrar que no se cumplió en la obra, y ahora sí el residente de obra como el supervisor del gobierno de esta obra sería el responsable de no haber revisado que no se puso la varilla adecuada, la viga adecuada de metal, de concreto, etcétera, pero ya son temas que se tendrán que estar revisando”.

Refirió que este tema no llegará al Senado pues es judicial, pero si se debe analizar a profundad ya que no se cayó por un terremoto, ni fue accidental, pues hay ciertas normas en la construcción de casas y edificios para que las estructuras aguanten incluso los sismos.