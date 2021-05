Aprueban exhorto al Ejecutivo federal para detener las violaciones a derechos humanos de migrantes

Por Leticia Jaramillo

De manera unánime los diputados de la LIX Legislatura local aprobaron en Sesión de Pleno un Exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, a fin de que se impulsen de manera urgente las acciones necesarias que permitan atender el problema de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos.

El autor de la iniciativa, diputado Hugo Cabrera Ruiz, señaló que después de seis meses que se dictaminó este Exhorto, finalmente se enlista en el orden del día de la Sesión Plenaria. Lo que se está pidiendo al Ejecutivo federal, dijo, es que en su función diplomática solicite al gobierno norteamericano que pare los abusos contra migrantes mexicanos.

Durante su intervención en tribuna el legislador del PRI refirió que ha habido denuncias sobre un alto número de histerectomías practicadas a mujeres migrantes sin su consentimiento, quienes además han sido víctimas de prácticas médicas de negligencia en el actual contexto de la pandemia por COVID-19.

Expuso que, en Georgia, Estados Unidos, existen pruebas documentales de tales acusaciones, de manera anónima, presentadas por mujeres que expresaron no entender los motivos por los que se tenían que someter a histerectomías de manera forzada.

El legislador señaló que además de que se violan diferentes derechos de las mujeres, como si esto no fuera suficiente, ha habido otra serie de atropellos a su dignidad humana. Las mujeres migrantes han denunciado que han sido abusadas sexualmente.

Hugo Cabrera comentó que no ha sido suficiente que el gobierno norteamericano haya cambiado la policía migratoria, por lo cual, hizo un llamado a los diputados para que Ejecutivo federal presente una denuncia y no se repitan esas historias no sólo en suelo norteamericano, también en nuestro país, donde se han detectado casos de hechos similares, en particular con mujeres centroamericanas que han sido abusadas o que han sufrido vejaciones y atropellos.