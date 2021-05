Ganaderos ya no quieren denunciar robo de animales

“Es una pérdida de tiempo”, aseguran productores.

Por Josefina Herrera

Ante los engorrosos trámites a los que se tienen que enfrentar en el Ministerio Público los ganaderos por el robo de sus animales, prefieren ya no denunciarlos, pues al final no se les resuelve nada, así lo indicó Juan Higuera Gómez, presidente de la Asociación Ganadera Local en San Juan del Río.

Al respecto, señaló que aún se siguen enfrentando al robo de ganado, y no sólo en el municipio, sino en todo el estado, pues a través de un grupo por redes sociales, es donde se enteran de este problema, pero prefieren no denunciarlo, pues no les dan ninguna solución.

“El problema es que ahora sí se nota más, nadie quiere ir a denunciar porque pierdes el tiempo, luego te piden la factura de la mamá de la vaca que se robaron y que traiga un visto bueno del ganadero que estaba por ahí, una barbaridad, y después de 10 horas en el MP, el ganadero que denuncia empiezan a sospechar de él o sus cuates del robo, usted lo robó solito, la gente no tiene confianza ya”.

Informó que generalmente éstos se dan en la zona cerril o por los rumbos de Amealco, pero sí continúa fuerte, y ha habido varios de los que se han enterado de algunos municipios del estado.

“En San Juan, en Querétaro en toda la república y se sigue dando el robo, bueno nosotros tenemos un grupo, en Ezequiel Montes se robaron un tráiler con ganado y agarraron por la carretera que va allá por Veracruz, y otras en Huimilpan, se llevaron 14 toretes, en Tolimán y así sigue, aquí esto se da más en zonas de temporal donde hay ganado, o dónde hay granjitas chiquitas, o por decir en las zonas de riego y pasa más en las pegadas con Amealco y la que están arriba, las que son zonas cerriles.”.

Asimismo, comentó que es más fácil que el mismo dueño tenga que poner mayor atención a sus animales y vigilarlos, pues acudir al MP significa perder tiempo y salir sin alguna solución, “no tenemos nada de seguridad en este estado, en Granjas Banthí se robaron seis borregas, pues ya se la robaron porque si va a la policía le va a costar más caro, este señor dijo, mejor voy a tener mucho más cuidado y voy a dormir en el corral con mi escopeta en la mano, y pues por eso te digo que es bien difícil”.