“La ley me permite no pedir licencia”: Ana Paola López

La diputada federal y aspirante a una diputación local, Ana Paola López dijo que no pidió licencia “porque la ley nos lo permite y he demostrado que soy de resultados”

Dijo que las sesiones terminaron el 30 de abril, ahorita estamos en periodo de receso y no he desatendido mi responsabilidad y mi función renuncie al recurso que recibimos los diputados pero sigo en responsabilidad porque México requiere diputados comprometidos y una oposición fuerte y sólida, me parece que es una responsabilidad hacerlo de esta manera.

“El dejar el cargo por aspirar a otro es dejar inconclusa una responsabilidad por la que fuiste electo, porque termina el proceso electoral y yo segura haciendo mi responsabilidad de diputada federal hasta que termine, no estaré dejando de hacer mis cosas que me corresponde hasta el último día”.

Señaló que las reglas del juego están y esas reglas tendríamos que modificarlas y adecuarlas para garantizar que los periodos en funciones se concluyan, no lo veo mal no lo veo que estés a actuando de manera irresponsable al cargo que tienes y no ha sido una denuncia ciudadana la que me haga ver que no están de acuerdo con esta manera de ejercer mi trabajo.

-Lo ven seguramente mal…

-Pues no lo veo mal porque no estoy desatendiendo mi responsabilidad y me parece que fuera mal el terminar precio el mandato para continuar con mi ejercicio y ahora lo voy a terminar con resultados y con buen trabajo

-¿Qué resultados?

-Mira a pesar de que tuvimos una legislatura donde no fuimos mayoría, presente de manera personal siete iniciativas, sin embargo suscribimos los mismos bloques como oposición, una agenda que promovimos cada periodo legislativo como grupo, veíamos que de manera individual era muy complicado que avanzaran nuestras propuestas y como bloque si logramos avanzar en temas de paridad

-¿En la autocrítica le faltó algo?

-Creo que de manera personal hice todo lo que estaba en mis manos, si me hubiera encanto que nos permitieran hacer política, sentarnos con las diferentes fuerzas políticas para construir acuerdos, sin embargo, no hubo esa disposición, no me cruce de brazos ni me lamenté, busque puertas a través de organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales y fue como pudimos hacer cosas importantes en favor de las familias