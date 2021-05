Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen nocturno de actividades candidatos a la gubernatura del 7 de Mayo

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

Se comprometió a que en caso de obtener el triunfo el próximo 6 de junio, se impulsarán diversas acciones para que este sector pueda tener mejores condiciones de vida, de educación, de emprendimiento y de vivienda.

Kuri González añadió que en su gestión se creará un gran Centro de Investigación y de Transferencia de Tecnología, que servirá para vincular a los centros de investigación con las universidades, de ahí con las empresas y luego con el mundo. De igual forma invitó a las y los jóvenes a cumplir con sus objetivos y aventarse a hacer las cosas, pues aseguró que esta es la etapa en la que se puede hacer.

“Les pido de favor que ustedes se avienten a la especialización de su mano de obra, ¿Quieren ganar más? Sean más productivos, y otra cosa, aviéntense, están en el momento de aventarse jóvenes, la pueden regar y no pasa nada, se vale. Yo lo que les digo es aviéntense, de verdad es el momento de aventarse, si no es ahora ¿cuándo?, la vida se va tan rápido”.

Dentro de sus propuestas se encuentran: `Mi Primer Empleo´, con el que se impulsarán medidas para que los jóvenes puedan acceder a un primer empleo formal, además de que se tendrá una bolsa de trabajo especializada, capacitación para el trabajo orientada a las vacantes disponibles, vinculación universidad-empresa y estímulos para contratar jóvenes por primera vez.

`Mi Primer Vivienda´, donde se trabajará con programas de asesoría en créditos e inteligencia financiera, estímulos para la adquisición de vivienda, asesoría en trámites para obtener créditos y programas de vivienda social, con la finalidad de que los jóvenes puedan tener un hogar propio.

`Juventud en línea´, el candidato aseguró que con esta propuesta se buscará reducir la brecha digital que existe y que todas y todos los queretanos tengan buen acceso a internet, tanto en los centros escolares, como en espacios públicos. Además, se impulsará la inversión, para que el servicio llegue a todos los municipios y a las comunidades más alejadas.

Mauricio Kuri añadió que a través de `Juventud Emprendedora´ su gobierno creerá en los jóvenes para que demuestren su potencial y emprendan su negocio, para ello, se contempla un fondo estatal para financiar el emprendimiento, además de que se les dará capacitación y acompañamiento. De igual manera, se contará con espacios de trabajo colaborativo y networking, así como un mayor impulso a las cadenas productivas.

Con `Juventud Activa´, se ampliará la infraestructura deportiva de todos los municipios, además de renovar y dar mantenimiento a los espacios ya existentes. También se mejorará la infraestructura deportiva en planteles escolares y se promocionarán las ligas, torneos y actividades deportivas.

En materia de educación, el candidato se comprometió a brindar más becas para este sector, con la finalidad de que nadie deje la escuela por motivos económicos. Añadió que se atenderá a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, además de crear un fondo especial para traer de vuelta a quienes hayan abandonado la escuela a consecuencia del Covid-19.

El candidato por el Partido Acción Nacional (PAN), en candidatura común con Querétaro Independiente (QI), aprovechó la oportunidad para escuchar las principales necesidades de los jóvenes -que le fueron entregadas por escrito-, y se comprometió a trabajar de la mano con ellos para salir adelante.

Celia Maya de MORENA

Agradeció el espacio a la COPARMEX por su ejercicio democrático, aunque consideró que faltó más el intercambio de ideas y propuestas. Sobre su participación se sintió propositiva y mencionó que el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri no contestó las dos preguntas que le hizo la candidata:

1er Pregunta: ¿En su administración en caso de ganar, habría solicitud de moches, es decir, se va pedir dinero para la asignación de contratos?

2da Pregunta: ¿Mauricio estaría dispuesto a denunciar al gobernador, Francisco Domínguez por los conocidos actos de corrupción que ha cometido en agravio de Querétaro?

“Es evidente que el candidato Kuri, no tiene la menor intención de acabar con la corrupción de sus antecesores, por eso podemos decir que ganamos nuevamente el debate y nuestras propuestas y posicionamientos quedaron claros; Somos la opción del cambio y de gobierno para todos. Con este ejercicio los ciudadanos tienen mayor elementos para decidir su voto”, consideró la candidata.

Sobre la respuesta que dio, Celia Maya a la candidata Abigail Arredondo, dijo que el PRI es el partido emblema de la corrupción que desmanteló y privatizo México, así que declaró; no puede ser que la candidata se queje de la desaparición algunos programas federales del presidente, cuando en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari desmanteló todo.

Sobre el tema del agua respondió que es un problema que la administración Estatal debe de resolver y enfrentar, y no sólo no hacer nada porque es un tema difícil de resolver. La candidata reafirmó su compromiso de acceso al agua con un gran programa de reforestación y cosecha (captación) de agua, así como un programa de recuperación de presas y bordos. Además mencionó que hará una revisión exhaustiva de fugas de agua desde gobierno del Estado con la CEA, pues contempló que la municipalización por el momento no es alternativa, que en un principio se resolverá de manera general y después se platicará con los municipios.

En el tema del transporte, Celia Maya propuso una regularización del transporte público y del sistema de taxi, pues mencionó que se revisará que se trabaje en la legalidad y de acuerdo a la ley, también se observará con detalle el trabajo del Instituto Queretano del Transporte (IQT), destacó que su propuesta del metro sigue en pie y es una propuesta a largo plazo pero que se pretende ejecutar en su administración.

Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional

Presentó lo que llamó una de las soluciones para el problema de la escasez de agua en la entidad, la construcción de pozos de absorción para reabastecer el manto freático y así lograr la captación de agua pluvial.

Esto quiere decir, dijo, que se va a infiltrar el agua de la lluvia directamente al suelo en todas aquellas zonas donde están siendo afectadas por la escasez de agua.

Subrayó que además de ser un derecho humano gozar del suministro de agua, la falta en los hogares de agua es un problema de salud pública, porque repercute en el incremento de enfermedades y virus.

“Garantizar el acceso al agua es un acto de justicia con las familias pero sobre todo con las mujeres, quienes hoy pasan trabajo para cocinar, asear sus casas, bañar a sus niños”.

Asimismo mencionó que nunca más un Querétaro de primera para unos y de segunda para otros, pues dijo que tiene el compromiso de un cambio valiente donde exista un piso parejo y en todos los rincones del estado se tenga acceso a los servicios públicos.

Y finalizó, en esta propuesta la llevará a cabo de la mano de ingenieros y especialistas, que hagan análisis de factibilidad en los terrenos y los respectivos, estudios geológicos.

Juan Carlos Martínez de Fuerza por México

Aseguró que hasta el momento ha recorrido más de 50 colonias y comunidades de la zona metropolitana de Querétaro, lo que le permite conocer las necesidades y peticiones que tienen los queretanos.

“Estamos recorriendo varias colonias acompañados de los candidatos a las alcaldías, diputaciones locales y federales, se conoce mucho platicando con los comerciantes y con los vecinos y el sentir es el mismo, hay mucha inseguridad, la ciudadanía está preocupada porque no se ve una solución real”.

Aseguró que los queretanos han recibido de manera positiva la propuesta del partido rosa, la cual ha abandera a Juan Carlos Martínez, quien no cuenta con trayectoria política pero si reconocimiento como destacado empresario.

“Cuando les digo a los habitantes que no soy político y que jamás he tenido un cargo público a la gente le llama la atención, yo no vengo a proponer, yo vengo a resolver, ¿para qué nos hacemos tontos? los problemas ya los conocemos y siguen siendo los mismos, son la inseguridad, el transporte, la violencia, el acoso sexual, los conocemos todos”.

Juan Carlos Martínez cuestionó que en seis años de gobiernos panistas, tanto en la capital como en el gobierno del estado no se han resuelto estos problemas que afectan a las colonias de la zona metropolitana.

“A partir del 1 de octubre vamos a reactivar la economía, no nos podemos hacer tontos, los comercios tienen que abrir más tiempo para que mejoren sus ingresos, hay que brindar más facilidades y así lo haremos”.

Katia Reséndiz del Partido Verde

Compartió en redes sociales: El presente y futuro de nuestro estado se construirá con igualdad de oportunidades. Por ello, en mi gobierno vamos a otorgar becas educativas para madres solteras, para que puedan continuar con su formación académica.

Beatriz León de Movimiento Ciudadano

Mary Ibarra de Encuentro Solidario

“Con el Sistema de Alerta de Seguridad para Taxis se dará solución a los problemas que diariamente sufren los taxistas queretanos”, expuso Mary Ibarra, candidata del PES al Gobierno del Estado, al reunirse con representantes de choferes del servicio de taxi de la base ubicada en avenida 5 de Febrero, de la capital.

Al escuchar las inquietudes que día a día enfrenta este gremio por las calles y avenidas, Mary Ibarra explicó que con el Sistema de Alerta de Seguridad contarán con la instalación de un botón, ubicado estratégicamente, para que ante una situación de inseguridad sólo lo presionarán e inmediatamente se emitirá una alerta al C4 y, de esta forma, se les brindará la atención policiaca de inmediato.

Asimismo, les reiteró que su gobierno se caracterizará por aplicar los recursos en lo que verdaderamente necesitan los queretanos, “por hacer sólo obras de infraestructura para los nuevos desarrollos inmobiliarios, los últimos gobiernos se han olvidado de las pequeñas obras en las colonias, necesitan atención y hay que dársela. Durante mis recorridos se reitera también todo lo relacionado a la seguridad, por lo que no escatimaré ni esfuerzos ni recursos para que todos gocemos de la tranquilidad que se ha perdido poco a poco”.

Los representantes de la Base de 5 de Febrero, encabezados por Pedro J. Hernández Moreno, le indicaron a la candidata del PES al Gobierno del Estado que diariamente sus compañeros enfrentan robos y han tenido ya casos de asesinatos; “pero, por la burocracia y la falta de respuesta de la Fiscalía ya no se denuncia (…) asimismo, en la Terminal de Autobuses de Querétaro enfrentamos el problema del pirataje, donde la administración de este lugar no ha intervenido y ha dado su consentimiento”.

En este sentido, Mary Ibarra les comentó que buscará que se aplique el presupuesto necesario para que Querétaro cuente con una Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezada por un experto con probada experiencia en seguridad pública, honrado y comprometido y también con elementos bien capacitados, para que se brinde esa respuesta rápida y eficaz; también aseguró que se garantizará la aplicación de la ley para que puedan laborar sin competencia desleal, con seguridad y libertad de brindar sus servicios a los queretanos y turistas.

Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas

Conversando con colonos de Fundadores III ¡Por un mejor Querétaro!

Compartió un video en redes sociales donde invita a todos los candidatos a visitar la colonia Fundaores III donde la gente hizo reclamos de todas las promesas que no se han cumplido. Entre los principales problemas mencionan la falta de agua, inseguridad, educación entre otros.

Penélope Ramírez del Partido del Trabajo

Compartió en redes sociales: Continuó recorriendo el estado y hoy me tocó visitar a mis amigos de Huimilpan, a quienes compartí mis propuestas en materia de migración.

Compartió en redes sociales: De Huimilpan me fui para Amealco, en donde, además de apreciar las hermosas muñecas artesanales, pude escuchar la problemática de los artesanos a quienes apoyaremos y estaremos de su lado.

Raquel Ruiz del Partido de la Revolución Democrática

Propuso la construcción del Acueducto 3, el cual implicaría una inversión de 7 mil millones de pesos que buscará sean financiados con recursos públicos y privados.

De acuerdo con Ruiz de Santiago el gobierno federal ha reservado aguas superficiales para el estado de Querétaro que no se han aprovechado.

“En el 2013 el gobierno federal decretó la reserva parcial de aguas nacionales superficiales para destinarse a los usos doméstico y público urbano, en la zona que ocupan las cuencas hidrológicas Río Moctezuma 1, Río Extóraz u Río Santamaría 3. En ese acuerdo a Querétaro le toca 490 millones de metros cúbicos anuales que no se han aprovechado”, indicó la perredista.

El Acueducto tres tendría una extensión de 120 kilómetros de tubería que aprovecharía “los preparativos ya hechos en Acueducto 2”, aseguró.

Contrastó esta propuesta con la expuesta por Celia Maya García en el debate de este jueves, organizado por COPARMEX y pidió elevar el nivel de la discusión pública.

“No Celia, no solo se trata de dar agua a las colonias, hay que tener una visión general de todos los consumidores de agua en el estado. Hace falta subir el nivel y profesionalismo de las propuestas”, exclamó en un video publicado en sus redes sociales.