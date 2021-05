Se defienden candidatos de PAN y MORENA por no pedir licencia

Debate los 10 aspirantes al IV distrito federal; se torna aburrido Felifer se vuelve a deslindar de su suplente.

Por Rafael Rodríguez

Se llevó a cabo el debate entre los candidatos que aspiran por una curul en la cámara baja por el cuarto distrito federal, el cual tuvo como sede el patio de la universidad de filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Se contó con la participación de José Alberto Quino Andrade, candidato del partido Movimiento Ciudadano, Felipe Fernando Macias de Acción Nacional, Ana Yolanda López Domínguez, del Partido del Trabajo, Gabriela Argüelles Solís, del partido Fuerza por México, Humberto Ruiz López, del PRD, Claudia Lucia Nava Serrano de Redes Sociales Progresistas, Santiago Arroyo Seguedo, del Partido Encuentro Solidario, Rosa María Echeverria del PVEM Juan Gerardo Vázquez Herrera del PRI, Paloma Arce Islas, de MORENA.

Los temas que se presentaron en este debate fueron: Sistema de salud Transparencia y Gobernanza, Cambio Climático y Recursos Naturales, Migración y Remesas y Violencia de Género y Digital, ejercicio que fue moderado por Marco Antonio Lara Pérez, quien mostró menos nerviosismos que quienes han realizado esta labor en debates pasados.

El candidato atacado fue sin duda el candidato de Acción Nacional, Felipe Fernando Macías por los candidatos del PRI y PES.

José Alberto Quino, dijo que legislara sin careta y de frente a la ciudadanía, que no se necesita ocultar para hacer su trabajo, bajo el principio MIPA “Mayor Involucramiento de las Personas Afectadas”.

Señaló que es de vital importancia involucrar a la sociedad en la forma de legislar, por lo que señaló que no haría falta ocultar su labor en la Cámara de Diputados.

Ana Yolanda López, dijo que es una persona que no pretende legislar sola porque lo hará con todos los activistas de los derechos humanos que en Querétaro y que tienen más de 70 iniciativas de ley congeladas en la legislatura que pretende echar a andar.

Mencionó que es necesario aumentar el presupuesto del sector salud, de tal forma que se fortalezcan las estructuras de operación existentes, así como encontrar los perfiles ideales para encabezar el sistema de Salud en el país no solo en Querétaro.

Gabriela Argüelles, dijo que, si bien no tiene currículo en la creación de leyes, llega como una candidata ciudadana que cuenta con un equipo que estará trabajando en legislar una ley de participación ciudadana que acorte la brecha entre los diferentes sectores.

Comentó que es necesaria una reforma de la Ley General de Responsabilidad Administrativa para incluir la privación de la libertad a quienes cometa actos de corrupción.

Humberto Ruiz, dijo que tomó la decisión de participar porque el gremio al que pertenece que es el gastronómico de entrenamiento por lo que pretende gestionar que sean tomados en cuenta toda vez que fueron los más golpeados por la pandemia sin recibir apoyos del gobierno federal.

Propuso impulsar reformas que sean necesarias para apostarle al uso de energías limpias, ya que indicó que estos son temas que han sido olvidados por los gobernantes actuales.

Felipe Fernando Macías, se le pregunto que su suplente estuvo vinculado como probable de un delito en detrimento de una mujer que hacer para que esto no se repita, “Cuando tuve conocimiento de las acusaciones de la persona que fue registrada por las instancias partidistas como mi suplente, yo lo condené públicamente y exigí al partido investigación y la sanción correspondiente, y lo más importantes me puse en contacto con Alessandra y con ella hice un compromiso de que por ningún motivo esta persona asumiría el cargo de diputado federal es por eso que hoy no pido licencia al cargo de diputado federal, y a raíz de su denuncia es como las y los candidatos del PAN actualmente exigimos dar el visto bueno a quien fuera designado como diputado suplente en la formula”. A lo que dijo que es importante impulsar y fortalecer la ley tres de tres para que ninguna persona que haya cometido delitos sexuales, violencia doméstica y deudor alimenticio pueda acceder a los cargos de decisión.

Señaló que, en materia de salud, es necesario ser mayoría en el congreso para poder recuperar el Seguro Popular porque el INSABI no está funcionando

Claudia Lucia Nava Serrano de Redes Sociales Progresistas, dijo que es necesaria la educación temprana para que lleguen legisladores educados al congreso.

La candidata se mostró a favor de legislar por una reforma educativa y laboral con el fin de poder ofrecer mayores oportunidades a las y los ciudadanos.

Santiago Arroyo Seguedo, del Partido Encuentro Solidario, dijo que el sale a buscar una diputación porque no se siente representado por el diputado federal actual que tiene únicamente dos iniciativas en 33 meses de gestión, y puntualizó que él se separaría de sus actividades empresariales para no generar conflicto de intereses.

El candidato señaló que es necesario legislar para buscar nuevas leyes en materia de la industria eléctrica e hidrocarburos, ya que la reforma energética ha sido retrograda y destructora.

Juan Gerardo Vázquez Herrera del PRI, comentó que sabrá hacer leyes sensibles que no pisen a los contribuyentes, “Como alguien que no ha pagado en su vida como aquí el diputado Felifer, impuestos en trabajos pueda generar leyes acordes con la ciudadanía”.

Manifestó, la importancia de poder legislar a favor de la protección a las mujeres para fortalecer ese tema y poner atención en otros como la educación, por lo que realizó una critica al candidato del PAN por haber ocultado o callado el caso de su suplente.

Paloma Arce Islas, de MORENA, dijo que no dejo el cargo en la legislatura por ser presidenta de la bancada y por cumplir con la ciudadanía.

Comentó que es necesario apostar por la transparencia en su respectiva ley federal y que se amplíen las penas a los funcionarios públicos que no cumplan con su encomienda.

Rosa María Echeverría Pineda, candidata del PVEM, dijo que toda su vida ha sido una mujer transparente, que no tiene manchas en su vida porque su vocación de vida ha sido servir a la gente.

La candidata del Verde, se mostró a favor de legislar en favor de las leyes migratorias para aquellos que buscan migrar principalmente a Estados Unidos, pero también señaló la necesidad de generar programas que otorguen mejores oportunidades a los ciudadanos y con ellos se evite la migración a otros países.