Segundo debate candidatos ala gubernatura Querétaro

Kuri deja que le pregunte Celia; la de MORENA no sabe hacerlo

Mauricio Kuri/ PAN/ QI

“Si sabes algo, por que no denuncias Celia”

Propuesta

*Hacer un corredor industrial en todo el centro del país

Buscar nuevos polos de desarrollo con empresas de otros continentes.

*Para la combatir la corrupción se necesita ser incluyentes y buscar que la sociedad civil participe para solucionar el problema.

*El combate a la corrupción debe ser constante y permanente.

Ataque:

De Celia:

¿Estaría dispuesto a denunciar Pancho?

-Te equivocaste de foro Celia, no le conozco ningún delito si tú sabes de uno, denúncialo.

-¿Dejaría de recibir moches para la instalación de empresas?

-Sería bueno preguntarle a bejarano, ver la forma corrupta de morena echando abajo un aeropuerto de 300 mmdp

Abigail Arredondo/ PRI

“El 80% de los contratos de MORENA, son adjudicaciones directas”

Propuesta

Que la alianza bajío no sea solo un tratado más, es necesario fortalecer a los productores, invertir en materia de producción.

Ataque:

*Preguntó como creerle a MORENA si el 80 % de los contratos son de adjudicación directa en el gobierno federal.

*Dijo que se podrá trabajar con Guanajuato cuando la autoridad no está coludida con el crimen organizado.

*Señaló que tres de cada 10 queretanos vive con miedo, por la inseguridad que se vive en el estado por tenerlo en el lugar 15 de inseguridad nacional.

Raquel Ruiz de Santiago/ PRD

“Estoy harta de los gobiernos de MORENA”

Propuesta

Ejercer presión para respetar acuerdos sobre el T-MEC

Señaló que el rezago educativo por pandemia es enorme pero no contesto como combatirlo.

Dijo que duplicará el presupuesto a la UAQ

Ataque

“Estoy harta de los gobiernos de MORENA, que todo se decide desde Palacio Nacional. Comparando al país con Venezuela.

Celia Maya/ Morena

¿Estarías dispuesto a denunciar al gobernador Francisco Domínguez por actos de corrupción?

Propuestas:

-Tomará en cuenta los colegios de profesionistas

-Tendrá un gobierno incluyente en todas las expresiones

-Cada proyecto se hará bajo licitaciones transparentes

-Un centro de emprendeduría para preparar a los nuevos emprendedores

-Retener el agua de lluvia que llegue

-Saneamiento de las presas

-Ver cómo está el servicio de sistema del agua y las tarifas

-Ampliar el Acueducto II

Replicas:

En respuesta a Abigail de ¿cómo creerle a Morena? Cuando el 80% de adjudicaciones son directas en el gobierno federal?

Replica: Habla el PRI que es maestro de la corrupción, desmanteló a este país todo lo que pudimos tener en seguridad social “no sé cómo te atreves a preguntar eso”, afirmó.

Cuestionó a Kuri:

¿Dejarán de pedir “moches” a las empresas extranjeras para establecerse en Querétaro?

¿Estarías dispuesto a denunciar al gobernador Francisco Domínguez por actos de corrupción que ha cometido en agravio de Querétaro?

Bety León/ MC

“Hospital general en Pedro Escobedo”

Propuestas:

-Incrementar la cobertura de servicios de salud

-Un hospital general en Escobedo, en Tequisquiapan y clínicas con servicios con al menos una sala de urgencia, laboratorio y consultorios generales en todos los demás municipios

-Una escuela de enfermería

-Espacios óptimos para evitar

En materia de migración dijo que garantizará a las personas el derecho a una vida digna dentro de Querétaro

-Otorgar servicios laborales, de salud y educaciones

-Garantizar acceso a los beneficios de las familias de los migrantes

Replicas:

Respondió a Celia Maya que su candidatura es por Movimiento Ciudadano, no por el PAN

Le contestó a Juan Carlos Mtz sobre cómo evitar daños a los jóvenes, “con mejoramiento del entorno social, respondió que se deben tener espacios óptimos par ayudarlos a no recaer en adicciones”

Cuestionó a Juan Carlos Mtz sobre la eliminación de la discriminación en especial la violencia obstétrica

Cuestionó a Celia Maya sobre la explotación de los pozos de la CEA, como le hará para que estén verificados para garantizar el uso del agua

Miguel Nava/ RSP

“Esto es una farsa”

Durante su intervención en el debate organizado por la COPARMEX, el candidato a la gubernatura por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Miguel Nava Alvarado, calificó como una “farsa” este evento en donde aseguró que previamente les proporcionaron las preguntas.

Dijo que es un hombre de principios y valores, además que no hay debate cuando en la réplica eliges quien te contesta y quien no. “Que estoy inconforme porque esto no es un debate, no es un debate por que nos dieron las preguntas hace unos días, esto es una farsa”, explicó.

Finalmente mencionó que es lamentable este ejercicio el cual definió como un espectáculo barato, para luego salir del mismo.

Katia Reséndiz/ PVEM

“Hay crimen organizado”

Propuestas

Fortalecer el sector automotriz y el sector aeroespacial.

Fortalecer la producción local en el Estado.

Fortalecer el programa “ellas pueden”, programa de créditos con tasas fijas para las mujeres.

Escuela en línea para fortalecer a los pequeños emprendedores.

Invertir en inteligencia digital.

Invertir en polos de desarrollo

Implementar deporte y cultura, para disminuir los índices de delincuencia.

Apostar a la capacitación de policía.

Policía ambiental.

Juan Carlos Martínez / Fuerza por México

“Si el aborto es legal respetaré la ley”

Propuestas

Buscará una equidad sustantiva con ingreso igualitario con un gabinete conformado en un 50 por ciento por mujeres.

Fortalecer la salud.

Traer expertos en materia de educación sexual, impartiendo clases con profesionales.

“Voy a seguir las leyes que ya están hechas”

Apertura de un Hospital Psiquiátrico que ayude a sanar a Querétaro.

“Tarjeta rosa” para empoderar a las mujeres, incluyen consultas médicas con profesionales.

El ataque a Abigail Arredondo

”Me extraña que estés a favor de la alianza con Gto. Por la inseguridad que viven”.

¿Qué va a pasar con el cambio de uso de suelo de “Peña colorada”?

Ataque a Celia Maya

¿Sabe a qué profundidad está el agua que le falta a los queretanos?

Ataque a Mauricio Kuri

No me contesto las preguntas y ahorita la nueva producción en Querétaro es buscando a “memo” en referencia a Guillermo Gutiérrez

Mary Ibarra/ PES

“Yo propuse primera la secretaria del medio ambiente”

Propuestas

Ayuda expresa en empleos.

Otorgar incentivos a las empresas que están recuperando empleos.

Seguro de desempleo.

Incrementar aforos para normalización, cumpliendo las normas adecuadas.

Restructurar lo presupuestos públicos.

Crear a Secretaria del Medio Ambiente.

Capacitación para el trabajo regional.

El mejor plan de gobierno en que los recursos naturales tendrán propiedad.

Redistribución del presupuesto público

Iniciativa privada para generar condiciones de igualdad dentro de las empresas.

Ataque a Celia maya

“No solo hay dos proyectos, somos 10 proyectos, nos invitaron a todos y eso demuestra que todos los proyectos son importantes”

Ataque a Katia Reséndiz

“No supiste decir que la tala de árboles es ilegal”

“La Secretaría del Medio Ambiente no es tu propuesta, yo la propuse hace seis años, gracias por sumarte, Katia”

Penélope Ramírez/ PT

“Que las opiniones de jóvenes y niños se tomen en cuenta”.

Propuestas

Impulsar el crédito público para establecimientos, sobre nómina, impuesto al hospedaje.

Nueva ciudad judicial.

Infraestructura penal.

Que las opiniones de jóvenes y niños se tomen en cuenta.

Ataque a Juan Carlos Martínez

Existen otros grupos en situación de vulnerabilidad, ¿en tu gobierno incluirías estos grupos?

Ataque a Abigail Arredondo

¿Implementarías los bonos de carbono?