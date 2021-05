“No me considero la rival más débil”: Vanesa Garfias

Por Sergio Hernández

– ¿Esta consiente que no tiene posibilidades electorales?, se le pregunta a Vanesa Garfias que está inscrita en la competencia para la presidencia municipal.

Se pone seria, pero reacciona:

-Yo creo que, si tengo posibilidades, porque si no, no estaría aquí, no hay enemigo pequeño y se ha visto en otras elecciones que no puedes decir que no tienes posibilidades porque se ha visto que siempre tienes que tener ese ideal y sé que lo puedo hacer y que los ciudadanos me apoyaran

– ¿Se considera la rival más débil?

-Para nada, creo que en esta posición por algo lo hice, estamos cansados de que lleguen los mismos políticos de siempre y que no hagan nada, yo si no hubiera hecho esto estaría en la misma silla donde estaba escuchando las mismas quejas y creo que no soy la rival más débil porque al final los ciudadanos me están escuchando y me están abriendo la puerta y por supuesto que lo vamos a lograr.

– ¿Quién en su fórmula es su primer regidor plurinominal?

-Martin Mendoza Villa

-Acusado de invadir predios…

-Yo no puedo referirme a nadie ni decirles cómo hacer las cosas en un partido donde me invitaron a sumar, a sumar a un partido que tiene muchísimos años y que no le han favorecido las elecciones sin embargo creo que conmigo se pueden ver una lección diferente. El PRD ideológicamente a mí me convence y creo que lo podemos hacer, yo no vengo a crear un choque en el partido ni en el municipio, ni en el estado es momento del cambio verdadero.

La candidata le “lava la cara” a Martin Mendoza “… es un líder, militante y fundador del PRD en Querétaro, no puedo decir nada malo de él, yo solo puedo dirigirme a él como militante que es porque hay mucha gente que ha sido líder del PRD, consejero nacional y él tiene y se ha ganado su lugar porque así lo ha hecho en estos años”.

En un restaurant la candidata acepta la entrevista y de entrada dice que es la izquierda: “para mi es algo que impulsa una agenda progresista por mi parte el PRD se está abriendo en esta parte de partido de izquierda y sobretodo que no somos Morena, el PRD siempre ha sido el partido de izquierda de México que ve por la igualdad de todos y por los derechos humanos de la gente”

SU PROPUESTA

Garfias sostiene que para la movilidad “tiene una propuesta muy realista”, creo que hay muchos automóviles en el estado y creo que debemos implementa medidas alternas como la bicicleta, debemos crear en cada una de las 7 delegaciones del municipio vías que realmente sean viable y que usen la bicicleta y que sea consensado junto con el colegio de ingenieros, de arquitectos, que sean obras que realmente se consensen y que se hagan de una forma correcta

– ¿Todo el planteamiento es el uso de la bicicleta?

-Ampliar el uso de las bicicletas y ciclovías para que la gente las pueda usar, sabemos que no tenemos ciclovías viables y las debemos tener bien para que nos den seguridad. Las estaciones las debemos llevar bien planteadas, consensadas dependiendo de cada delegación, dependiendo de la población en cada una de las delegaciones, no podemos decir que vamos a hacer tantas ciclovías, tenemos que consensarlo con los que saben, personas que sepan en la materia, no podemos invertir en obras que no sean reales y que no sean verdaderamente usables para los ciudadanos