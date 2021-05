Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen nocturno de actividades candidatos a la gubernatura del 8 de Mayo

Noticias

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

Sostuvo un encuentro con diversos líderes sociales queretanos de diferentes fuerzas políticas, los cuales, se sumaron a su proyecto al considerarlo el mejor para la entidad, y no de partidos o de colores; además, reconocieron en el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI), su capacidad de unir a todos los partidos políticos en una sola causa para hacer equipo y llevar a Querétaro a lo más alto.

“Es momento de proteger Querétaro, no es un momento de partidos, no es un momento de fifís o de chairos; no es un momento de liberales o conservadores, tenemos que entender que hay un solo México, para un solo México de todos los mexicanos hay que defender, proteger y cubrir a Querétaro. Les pido su apoyo para este 6 de junio, los necesito; puedo ser un gran gobernador, pero necesito de su ayuda”.

El candidato a gobernador de Querétaro reconoció que se tienen muchos retos que afrontar, principalmente en materia de seguridad, por lo que, dijo, se implementarán las acciones necesarias para blindar la entidad, y añadió que, de la mano con la ciudadanía, se le apostará a un estado de paz, con mejores espacios deportivos, culturales, artísticos y mejor educación, lo que permitirá fortalecer el tejido social.

De la misma forma aseguró que es necesario reactivar la economía del estado, para ello, se generarán las condiciones para que Querétaro sea el gran centro emprendedor del país, para lo cual se brindarán financiamientos, capacitación, acompañamiento y un plan de negocios para que los emprendedores se animen a crear su propia empresa.

Por último, señaló que, para todas las mujeres en situación de vulnerabilidad, se tendrá la `Tarjeta Contigo´, con la cual se apoyará con mil 500 pesos para que puedan completar sus gastos del día a día; además de impulsar el `Seguro de Desempleo´, para apoyar a quienes pierdan su trabajo con tres mil 500 pesos mensuales en lo que encuentran un nuevo empleo.

“No podemos permitir que haya muchos Querétaros, porque hay que decirlo, en Querétaro, aunque todos tengamos el mismo cielo, no todos tenemos el mismo horizonte; hay brechas de desigualdad que tenemos que acortar y eso se hace con servicios, con educación, con capacitación y que les vaya mejor a todos, ese es mi compromiso”.

En el evento también estuvieron presentes, el candidato a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Nava; así como la candidata a la diputación local por el IV Distrito, Ana Paola López Birlain y el candidato a la diputación federal por el IV Distrito Federal, Felifer Macías.

Celia Maya de MORENA

Visitó la comunidad de Chichimequillas la compañó; el candidato a la Presidencia Municipal de El Marqués, Lupe García, el candidato a Diputado Federal por el Distrito V, Omar de Jesús Nava, y la candidata a la Diputación Local del Distrito XII, Jazmín Olvera.

Omar de Jesús Nava dijo gracias a ustedes por el apoyo que nos están dando; “Vengo de una comunidad de Amealco, yo legislaré por el Distrito V, viendo las verdaderas necesidades. Me he criado en la calle y seré su voz en el congreso. Por supuesto, con nuestra próxima gobernadora Celia Maya, derrumbaremos está barrera de los gobiernos panistas, este 6 junio”.

Jazmín Olvera expresó que no puede ser que El Marqués a pesar de ser un municipio importante el 30 % de habitantes vivan en pobreza, existe buen gran deuda con las mujeres que son productivas y vamos a luchar por ustedes.

Por su parte, Lupe García afirmó: “Voy empezar a agradecer a toda la gente que me acompaña vamos a la mitad del camino, y vamos a ir construyendo el proyecto anticorrupción en El Marqués. Necesitamos apoyar al campo, vamos a gestionar recursos para los agricultores y ganaderos, y desarrollaremos una ruta de ecoturismo en el municipio”.

El candidato a la presidencia de El Marqués invitó a todos los asistentes a votar por MORENA porque juntos podrán llegar al triunfo, afirmó que la confianza será determinante para ganar.

Celia Maya agradeció al público que asistió y mencionó que el futuro de Querétaro está con MORENA, exhortó al público a tomar conciencia de las cosas, y del gobierno que quieren. Explicó que es la tercera vez que participa para gubernatura de Querétaro, y que a sus 71 años y 40 años de experiencia en la impartición de justicia, se encuentra muy lúcida para gobernar su estado.

“La vida me dio la oportunidad de representar este partido, y me siento obligado por hacer algo por Querétaro, yo siento a mi estado en mi corazón. De ser favorecida empezaré atender los problemas y la seguridad será un tema en el que empezaremos a trabajar”, declaró la candidata a la gubernatura.

Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional

Hizo un recorrido por el Municipio de Jalpan de Serra, manifestó que como gobernadora creará pozos de absorción para reabastecer el manto freático y captación de agua pluvial.

Compartió en redes sociales: Las y los habitantes de Jagüey, en Jalpan de Serra, sufren por la escaces de agua potable. Es por eso que como gobernadora, crearé pozos de absorción para reabastecer el manto freático y captación de agua pluvial. ¡Vamos juntos por el #CambioValiente!

Compartió en redes sociales: En Arroyo Seco sumamos más valientes que quieren un cambio verdadero. Trabajaré de la mano con Iliana Montes y @HuertaNancy15 para ver un Querétaro mejor. ¡#SoyValiente!

Juan Carlos Martínez de Fuerza por México

Aseguró que brindará a apoyo al comercio, que forma parte del sector terciario de la cadena económica de la que miles de familias queretanas dependen.

Juan Carlos Martínez recorrió el tianguis de Tlaloc, en la zona norte de Querétaro, acompañado de los candidatos de Fuerza por México a la diputación por el primer distrito federal, Gaby Arguelles y al primer distrito local, Erik Osornio, quienes refrendaron el compromiso con el sector comercial.

“Estamos haciendo recorridos por todos los mercados y tianguis y con los candidatos desde temprano, escuchamos a los comerciantes queretanos y el sentir de la gente empieza a ser optimista, en el que las oportunidades se están volviendo a dar y también las condiciones”, afirmó el candidato a la gubernatura.



Al escuchar a los comerciantes Juan Carlos Martínez refrendó su compromiso de crear programas y brindar facilidades a los comerciantes y negocios que son quienes aportan de manera importante a la actividad económica.



“Hay que brindar apoyos, cortando el costo de las licencias, hay que poyar con resultados, de una forma equitativa, tanto para el gobierno como para ellos, el comercio mueve la economía, sabemos que este dinero circula todos los días, se va para comprar productos básicos para poderse revender, queremos que la ciudadanía se dé cuenta que somos un partido distinto, un partido ciudadano, de progreso y de la innovación, venimos a hacer un Querétaro diferente, queremos un Querétaro sin corrupción, sin extorsiones, queremos un Querétaro ciudadano que sea digno para todos y que tenga piso parejo para todos”.



Reconoció la actitud de los comerciantes queretanos, quienes a pesar de la dificultad de la pandemia buscaron alternativas para continuar llevan ingresos a sus familias, a pesar del nulo apoyo que les brindaron las autoridades estatales y municipales.





“Los comerciantes están contentos, están incentivados, hay movimiento hay personas, se reactiva la economía, sabemos claramente que soy el candidato innovador, el candidato que apoya que las economías, por eso invito a la gente a que despierte, que empiecen a avanzar de la manera adecuada, siempre lo he dicho; bolsa llena vida contenta, sin dinero nos afecta la salud y no tener un bienestar real, somos una ciudadanía aguerrida que buscamos tener una prosperidad y una prosperidad pareja, todos trabajamos y lo hacemos dignamente”, finalizó.

Katia Reséndiz del Partido Verde

Compartió en redes sociales: Mi gobierno será uno con visión de futuro verde y sostenible. Esta se logrará sumándonos a los esfuerzos de la ciudadanía y la iniciativa privada para el cuidado de nuestro medio ambiente. Para ello, crearemos la Secretaría del Medio Ambiente como garante de esta misión

Compartió en redes sociales: Recorriendo el municipio de Huimilpan me llené de la energía de esta gente maravillosa. Sé que encabezo un proyecto con poder de cambio y cada día que escucho y trabajo mano a mano con la ciudadanía, confirmo que vamos a hacerlo realidad. #KatiaGobernadora #QuerétaroSomos1

Beatriz León del Movimiento Ciudadano

Compartió en redes sociales: En #LaPresita, Tolimán, ya saben que no tienen que votar por los mismos de siempre, porque sí hay otra opción para corregir la desigualdad con justicia y es con @MovCiudadanoMX

Llegó la hora, #MásValeCorregir que lamentar

Compartió en redes sociales: Me siento orgullosa de ver a la ciudadanía motivada a participar en la toma de decisiones para corregir el rumbo de #Querétaro.

Mary Ibarra del Partido Encuentro Solidario

Compartió en redes sociales: Estimado Presidente Hugo Eric Flores Cervantes: Gracias por tu visita y por tus palabras de apoyo.

Estoy convencida que en Querétaro el PES representará el cambio que tanto se necesita.

#maryibarramx #YoSoyPES #pesqro #PorLaVidaYLaFamilia

Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas

Visitó el municipio de Pedro Escobedo y platicó con los colonos de la localidad. Comento que está contendiendo por ser empleado de la ciudadanía.

Penelope Ramírez del Partido del Trabajo

Compartió en redes sociales: Recorrimos algunas zonas de Lomas de Casa Blanca para conocer las inquietudes de los vecinos, quienes compartieron sus perspectivas acerca de lo laboral y la reactivación económica en los últimos meses con la pandemia, situación que ha afectado a diversos sectores sociales.

Raquel Ruiz del Partido de la Revolución Democrática

Compartió en redes sociales: ¡Gracias San Juan del Río!, por recibirme y escuchar mis propuestas. En mi gobierno le daremos a este gran municipio la infraestructura que merece. #Vota #Elecciones2021 #Querétaro #AlcemosJuntosLaVoz