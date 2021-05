“Yo soy una diputada probada”: Elsa Méndez

Por Aracely Tovar

Noticias

Con la firme convicción de que ninguna de las causas que defiende son negociables, la candidata independiente a Diputada Local por el VI Distrito, Elsa Méndez Álvarez, recorrió y llevó su propuesta de trabajo a los habitantes de la colonia Lomas de Querétaro.

“Yo soy una diputada probada, que ya saben cuál es mi defensa y que no he tenido ningún miedo a defenderla. Me conocen, saben cuáles son los proyectos que defendemos, cuales son los no negociables y nadie en ninguna plataforma nos los dicta, porque esa es nuestra convicción y nunca vamos a renunciar a ella”, sentenció.

En este sentido, Méndez Álvarez aseguró que para ella no existen ciudadanos de primera o tercera clase, ya que todos son igual de valiosos e importantes, al igual que las observaciones a su proyecto de trabajo, mismas que serán retomadas e incluidas en beneficio de ellos.

“Su voz es la más importante y nos da mucho gusto ver que día a día cada vez son más las personas que se suman a este proyecto en defensa de la vida, la familia y nuestras libertades fundamentales. Sin tibiezas seguiremos avanzando, vamos con mucha fuerza”, concluyó.