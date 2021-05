“Es momento de proteger a Querétaro”: Mauricio Kuri

Líderes sociales de diversas fuerzas políticas de Querétaro se unieron al proyecto que encabeza Mauricio Kuri.

El candidato a la gubernatura del estado, Mauricio Kuri González, sostuvo un encuentro con diversos líderes sociales queretanos de diferentes fuerzas políticas, los cuales, se sumaron a su proyecto al considerarlo el mejor para la entidad, y no de partidos o de colores; además, reconocieron en el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI), su capacidad de unir a todos los partidos políticos en una sola causa para hacer equipo y llevar a Querétaro a lo más alto.

“Es momento de proteger Querétaro, no es un momento de partidos, no es un momento de fifís o de chairos; no es un momento de liberales o conservadores, tenemos que entender que hay un solo México, para un solo México de todos los mexicanos hay que defender, proteger y cubrir a Querétaro. Les pido su apoyo para este 6 de junio, los necesito; puedo ser un gran gobernador, pero necesito de su ayuda”.

El candidato a gobernador de Querétaro reconoció que se tienen muchos retos que afrontar, principalmente en materia de seguridad, por lo que, dijo, se implementarán las acciones necesarias para blindar la entidad, y añadió que, de la mano con la ciudadanía, se le apostará a un estado de paz, con mejores espacios deportivos, culturales, artísticos y mejor educación, lo que permitirá fortalecer el tejido social.

De la misma forma aseguró que es necesario reactivar la economía del estado, para ello, se generarán las condiciones para que Querétaro sea el gran centro emprendedor del país, para lo cual se brindarán financiamientos, capacitación, acompañamiento y un plan de negocios para que los emprendedores se animen a crear su propia empresa.

Por último, señaló que, para todas las mujeres en situación de vulnerabilidad, se tendrá la `Tarjeta Contigo´, con la cual se apoyará con mil 500 pesos para que puedan completar sus gastos del día a día; además de impulsar el `Seguro de Desempleo´, para apoyar a quienes pierdan su trabajo con tres mil 500 pesos mensuales en lo que encuentran un nuevo empleo.

“No podemos permitir que haya muchos Querétaros, porque hay que decirlo, en Querétaro, aunque todos tengamos el mismo cielo, no todos tenemos el mismo horizonte; hay brechas de desigualdad que tenemos que acortar y eso se hace con servicios, con educación, con capacitación y que les vaya mejor a todos, ese es mi compromiso”.

En el evento también estuvieron presentes, el candidato a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Nava; así como la candidata a la diputación local por el IV Distrito, Ana Paola López Birlain y el candidato a la diputación federal por el IV Distrito Federal, Felifer Macías.