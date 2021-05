Karen Luna defiende su gusto por México

(EL UNIVERSAL).- La cantante Karen Luna está deseosa de enaltecer la cultura mexicana en el mundo y comenta que por esa razón ha luchado contra la corriente para interpretar grandes temas y crear otros para las nuevas generaciones.

“Cuando hice mi primer Lunario, quería cerrar con mariachi y me dijeron que no podía, de repente había limitantes y que hoy en día puedo sacar todo a flor de piel, estoy en la etapa en donde estoy haciendo lo que quiero, juntando ambos géneros musicales, creando una línea y una esencia, en donde la gente al escucharme pueda reconocer mi voz y mi estilo”, comenta la cantante.

Luna comparte que inició en la escena musical interpretando canciones pop, pero su deseo era también cantar música regional mexicana, pero en aquel entonces las personas que dirigían su carrera musical no la dejaron.

“Para mí el regional mexicano que estoy haciendo es una mezcla de pop con música mexicana, mariachi, aunque cantaba pop, es algo que yo ya tenía desde hace mucho tiempo, sólo que no se lo había mostrado al público”.

Por otro lado, comparte que después de no encontrar apoyo en México, viajó a Colombia, en donde se sorprendió por el amor que tienen las personas de ese país a la cultura mexicana.

“Hay mucha gente que me ha preguntado que por qué hacer mi vida en Colombia y no en México, si estoy cantando regional mexicano, pero mucha gente desconoce que allá existe un gran gusto por la cultura mexicana.

“En Bogotá recorrí muchos lugares, y noté muchos instintivos mexicanos, por un momento pensé que estaba en México”.

Por el momento la cantante promociona su nueva canción “Mi desprecio”, disponible en todas las plataformas digitales.