Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen matutino de actividades candidatos a la gubernatura del 9 de Mayo

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

Es momento de proteger a Querétaro, dijo el candidato a la gubernatura del estado, Mauricio Kuri González, durante un encuentro con líderes sociales de diversas fuerzas políticas del IV distrito que se suman al proyecto del PAN y QI.

“Es momento de proteger Querétaro, no es un momento de partidos, no es un momento de fifís o de chairos; no es un momento de liberales o conservadores, tenemos que entender que hay un solo México, para un solo México de todos los mexicanos hay que defender, proteger y cubrir a Querétaro. Les pido su apoyo para este 6 de junio, los necesito; puedo ser un gran gobernador, pero necesito de su ayuda”.

Celia Maya de MORENA

La candidata a la gubernatura de Querétaro por MORENA, Celia Maya García visitó la comunidad de Chichimequillas acompañada del candidato a la Presidencia Municipal de El Marqués, Lupe García, el candidato a Diputado Federal por el Distrito V, Omar de Jesús Nava, y la candidata a la Diputación Local del Distrito XII, Jazmín Olvera.

Celia Maya agradeció al público que asistió y mencionó que el futuro de Querétaro está con Morena, exhortó al público a tomar conciencia de las cosas, y del gobierno que quieren. Explicó que es la tercera vez que participa para gubernatura de Querétaro, y que, a sus 71 años y 40 años de experiencia en la impartición de justicia, se encuentra muy lúcida para gobernar su estado.

“La vida me dio la oportunidad de representar este partido, y me siento obligado por hacer algo por Querétaro, yo siento a mi estado en mi corazón. De ser favorecida empezaré atender los problemas y la seguridad será un tema en el que empezaremos a trabajar”, declaró la candidata a la gubernatura.

Beatriz León de Movimiento Ciudadano

La candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Bety León, recorrió las comunidades de Bomintzá, El Chilar, La Presita y San Pablo donde dijo que buscará reforzar la seguridad y llevar el agua a estas zonas.

Señaló que el municipio de Tolimán tiene muchas áreas de oportunidad para poder desarrollarse y buscará trabajar con la ciudadanía de manera permanente.

León Sotelo destacó que luchará por tener un sólo Querétaro: “Créanme que trabajaré mucho por tener un solo estado, donde todas y todos tengan oportunidad de crecimiento, donde los salarios sean equitativos y se tengan más oportunidades de trabajo”.

Por último, dijo que seguirá teniendo reuniones con más grupos en todo el Estado para poder seguir llevando sus propuestas.

Katia Reséndiz del Partido Verde

A través de sus redes sociales la candidata del Partido Verde, Katia Reséndiz, mencionó que la educación tiene que llegar a todos por lo que se comprometió a crear el programa “Alfabetización y Empoderamiento de las Mujeres rurales”, enfocado a la capacitación para el manejo de las tecnologías de información y comunicación.

Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas

El candidato a la gubernatura por RSP, Miguel Nava Alvarado, estuvo en La Venta, Pedro Escobedo acompañado de las candidatas a la presidencia y Diputación Local: Fabiola Vázquez y Ana Laura Ramírez donde propusieron soluciones y escucharon las inquietudes de los habitantes