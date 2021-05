Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen nocturno de actividades candidatos a la gubernatura del 9 de Mayo

Noticias

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

Se comprometió a reforzar y dotar con todas las herramientas necesarias a las y los médicos del estado, así como a mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores de la salud; esto, con el firme propósito de lograr que la entidad sea ejemplo nacional en esta materia.

Durante una reunión que sostuvo con integrantes del Colegio Médico de Querétaro A.C., y alumnos de medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el candidato del PAN y Querétaro Independiente manifestó que un simple “gracias” al personal médico no es suficiente, pues son quienes llevan más de un año arriesgando su vida y trabajando de tiempo completo para preservar la salud de las y los queretanos durante esta pandemia.

“No basta sólo con reconocer su labor, tenemos también que corresponderles. Queremos desde nuestro estado ser el ejemplo de que las cosas se pueden hacer mejor. Efectivamente, son los héroes, se han rifado, ustedes están todo el tiempo en el campo de batalla y tenemos que apoyarlos y regresárselo con más y mejores prestaciones médicas”.

Si bien reconoció que, aunque en Querétaro se han hecho obras y acciones muy importantes de cobertura médica, a nivel federal la inversión no ha sido igual, y esta crisis hizo más evidente los problemas del sector a nivel nacional, como la falta de personal, insumos, medicamento e infraestructura.

Por ello, dijo, en este rubro se cuenta con proyectos de fortalecimiento integral del sistema de salud en el estado, iniciando por la ampliación y modernización de hospitales como el del Niño y la Mujer y el Hospital Oncológico; así como un gran Clúster de Medicina que permita alianzas en diversos rubros que fortalezca y potencialice la actividad médica.

“Tenemos tiempo, en caso de que tenga la confianza de las y los queretanos, para hacer un plan integral de salud, para poderlo llevar a cabo y por supuesto esperaría tomarlo en cuenta con los colegios médicos distintos”.

Cabe destacar que su proyecto para este sector, contempla acciones como: ‘Clínica en tu Casa’ con pruebas, consultas y medicamentos gratuitos; 18 unidades móviles con tecnología de punta en cada municipio; y Clínica post Covid, para atender las secuelas de esta enfermedad.

Además del primer gran banco de medicinas gratuitas del país; un fondo para garantizar quimioterapias para los enfermos de cáncer; así como un programa de apoyo económico a mamás gestantes, ofreciendo atención gratuita de gran calidad y calidez a recién nacidos y hasta los 3 años.

“El próximo 6 de junio vienen las elecciones más importantes de los próximos 100 años para nuestro estado. Si ustedes quieren un proyecto donde haya ley y orden, donde haya mejores posibilidades para una reactivación económica, donde tengan los jóvenes más oportunidades para estudiar y para crecer, si ustedes creen en un lugar donde podamos tener mejores servicios médicos, este es el proyecto”.

Finalmente, señalar que en el evento estuvieron presentes el candidato a diputado federal por el III Distrito, Ignacio Loyola Vera, y el candidato a la diputación por el IV Distrito Federal, Felifer Macías.

Celia Maya de MORENA

Visitó la comunidad de El Colorado y la Cañada visitó la acompañó; el candidato a la Presidencia Municipal de El Marqués, Lupe García, el candidato a Diputado Federal por el Distrito V, Omar de Jesús Nava, y la candidata a la Diputación Local del Distrito XII, Jazmín Olvera.

Omar de Jesús Nava expresó el honor de compartir esos bellos momentos de campaña con sus compañeros candidatos y con la gente que lo apoya. Afirmó que viene a representar a la comunidad indígena de Amealco, que su vida fue se lucha, y que será la voz del pueblo y el diputado de los ciudadanos.

Jazmín Olvera reconoció que en sus recorridos por las comunidades ha detectado las necesidades del municipio, y se quejó que el actual gobierno municipal está regalando despensas con alimentos caducados, lo cual calificó como denigrante. Otro tema del cual habló, fue la representación de los jóvenes que tienen pocas oportunidades, y que ella los va a representar en la cámara legislativa desde el ramo de la educación.

Lupe García agradeció a la gente de El Colorado y de la Cañada dijo que pronto tendrá su debate oficial de Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), y estará hablando del respeto que le tiene a las mujeres. También aprovecho para mandarles a las madres un gran abrazo por el 10 de mayo.

Se comprometió a pavimentar las calles de San Miguel Arcángel adelantó; “Vamos a mejorar las calles, con material de primera calidad, no como el actual gobierno que por robar pone materiales de baja calidad. Con el presupuesto de 1300 millones de pesos al año, que tiene El Marqués vamos ayudar al comercio, para crear fuentes de empleo, vamos a mejorar la seguridad, los policías buenos serán gratificados y los malos serán despedidos. En este 2021, vamos a tener a la primera mujer gobernadora, Celia Maya porque es la esperanza de El Marqués y Querétaro”.

Por su parte, Celia Maya señaló que el 6 de junio tiene un compromiso con los ciudadanos de gobernar con honestidad, aseguró que MORENA nunca a gobernado, y que el sentimiento que recoge de la gente, es de molestia con los gobiernos panistas. También habló de sus propuestas de seguridad, salud, medio ambiente, campo, empresas, juicios agrarios, regularización del territorio y de acceso al agua.

“Les quiero decir que me ténganme la confianza para gobernar Querétaro y lo hago porque no se ha logrado el bienestar para todos, la clase de política no ha estado a la altura de los ciudadanos. He trabajado más de 40 años en la impartición de justicia, he señalado que en este momento hay sólo dos opciones reales de Gobierno; el primero que es un modelo de enriquecimiento para unos cuantos que representa PAN, y el otro es un modelo que persigue que ese desarrollo económico que llega a Querétaro sea repartido entre todos los Queretanos. Este 6 de junio los invito a que tengan el valor de cambiar el rumbo del estado y voten por MORENA, que piensen en un mejor futuro para las próximas generaciones”, concluyó la candidata a la gubernatura.

Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional

Se comprometió a apoyar a los ejidatarios de Santa Rosa Jauregi, con el programa “peso a peso”, “el emprendimiento agrícola florecerá”, comentó.

Compartió en redes sociales: En cada lugar que visito reafirmo que los valientes somos cada vez más. Los ejidatarios de #SantaRosaJauregui no pueden esperar, los apoyos se convertirán en una realidad durante mi gobierno. Con el programa peso a peso, el emprendimiento agrícola florecerá. ¡Vamos por el #CambioValiente!

Juan Carlos Martínez de Fuerza por México

Hizo un recorrido por la comunidad de Jesús María en el municipio de El Marqués, donde pasa el río Cerrito Colorado y aseguró que mejorarán las condiciones de este y otros afluentes que están altamente contaminados y representan un foco de infección para la población.

“Da mucha pena el ver un río o un arroyo donde el agua está sucia, el hedor es intenso, esto lo viven vecinos, es un foco de infección para la población y los animales, entre basura, animales muertos y desechos no son condiciones; todos los ciudadanos merecemos el mismo respeto y la dignidad para vivir y no lo hay, sin embargo hay lonas de partidos políticos, a mí me daría pena poner una lona ahí y no poder responderle a los ciudadanos”.

Señaló que a pesar de ser una comunidad muy cercana a parques industriales y al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, no se ve el progreso que difunde el gobierno, pero si se aprecian carencias y falta de servicios en las inmediaciones de esta zona. Estos problemas han existido y ¿por qué no los han resuelto?, no venimos a prometer, venimos a resolver a los ciudadanos, hacia el sur tenemos la zona industrial y el aeropuerto, sería penoso que viniera un inversionista a ver esto, se preguntaría ¿dónde está la lógica de lo que pasa?, por eso la credibilidad de los gobiernos es nula, una cosa es lo que enseñan y otra la realidad, esto no es digno de ningún ser humano en ninguna parte del mundo”.

Recordó que este problema no solo se limita al saneamiento ecológico sino de salud, donde las malas condiciones de estas aguas provocan enfermedades y otros problemas.

“Tenemos que verlo como un problema que va más allá del saneamiento, hay gente que está vertiendo desechos, que está contaminando y los vamos a sancionar, hay infecciones, enfermedades en la piel, ojos, estomacales, no es posible que hayan pasado administraciones y nadie haya atendido este problema”.

Katia Reséndiz del Partido Verde

Aseguró que de ganar la elección su gobierno le dará prioridad a las mujeres madres de familia; la abanderada festejó a las madres de familia en San Juan del Río, Corregidora y Querétaro.

“Vamos a atender las necesidades que por años han pedido las jefas de familia; en mi gobierno serán una prioridad”, aseguró la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a la Gubernatura del Estado de Querétaro, Katia Reséndiz Jaime, durante el encuentro sostenido este fin de semana con madres de familia de los municipios de Querétaro, Corregidora y San Juan del Río, previo al 10 de mayo.

En un primer evento y acompañada del candidato a Diputado Local por el VI distrito, la candidata al Gobierno del Estado de Querétaro se reunió con madres de familia de los municipios de Querétaro y Corregidora, a quienes reconoció su labor como pilares de su hogar, comprometiéndose a impulsar su talento y habilidades a través de la implementación de diversos programas, una vez que su confianza depositada en las urnas, le permitan ser la Gobernadora de Querétaro.

Acudió al Jardín Guerrero para felicitar a las madres de familia que aprovecharon el fin de semana para pasear con sus familias, haciéndoles entrega de una flor, como reconocimiento a su invaluable esfuerzo. Ahí, la candidata reconoció el destacado papel que tiene la mujer en la actualidad, al resaltar la presencia de la líder indígena, Macedonia Blas, quien fuera nominada al Premio Nobel de la Paz.

Posteriormente, en un evento realizado en el municipio de San Juan del Río, la candidata Katia Reséndiz Jaime acompañada del candidato a Presidente Municipal de San Juan del Río, Irvin Matamoros y de los candidatos verdes a Diputados locales por los distritos VIII, IX y X, Lorena Mendoza, Vicky López y Ricardo Orozco, se reunió con madres jefas de familia de esa demarcación, a quienes felicitó al tiempo de reconocer su rol en la sociedad queretana, comprometiéndose a poner en marcha un programa de Escuela en Línea para empoderar a las mujeres en temas tecnológicos, y así de esta manera impulsar su talento. También se comprometió a construir guarderías en todos los municipios del Estado, para que ellas vayan tranquilas a trabajar, sabiendo que el Gobierno cuidará a sus hijos, a través de personal altamente calificado.

Además, la candidata se comprometió a reforzar a seguridad en el transporte público, dotando a las unidades de cámaras de video vigilancia y botones de pánico, para que su trayecto sea seguro.

“No abandonaremos a nuestras madres, jefas de familia. Mi compromiso es con ellas”, concluyó la abanderada verde a la Gubernatura del Estado.

Cabe mencionar, que durante su visita por el municipio de San Juan del Río, la candidata recorrió el Mercado “Reforma”, donde escuchó las necesidades de los locatarios y felicitó a las madres de familia, haciéndoles entrega de un presente.

Beatriz León del Movimiento Ciudadano

Recorrió las comunidades de Bomintzá, El Chilar, La Presita y San Pablo donde dijo que buscará reforzar la seguridad y llevar el agua a estas zonas.

Señaló que el municipio de Tolimán tiene muchas áreas de oportunidad para poder desarrollarse y buscará trabajar con la ciudadanía de manera permanente.

León Sotelo destacó que luchará por tener un sólo Querétaro: “Créanme que trabajaré mucho por tener un solo estado, donde todas y todos tengan oportunidad de crecimiento, donde los salarios sean equitativos y se tengan más oportunidades de trabajo”.

Por último dijo que seguirá teniendo reuniones con más grupos en todo el Estado para poder seguir llevando sus propuestas.

Mary Ibarra del Partido Encuentro Solidario

Compartió en redes sociales: Feliz Cumpleaños estimado Carlos Vega, sabes que te estimo como un gran amigo.

#maryibarramx #YoSoyPES

Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas

Seguimos escuchando a las y los queretanos, siempre con la intención de proponer acciones que cambien el rumbo de nuestro Estado. En esta ocasión estuvimos en El Pueblito y en El Tintero. #ConMiguelNava #MiguelNavaGobernador #DefensoresdeQueretaro

Penelope Ramírez del Partido del Trabajo

Aseguró que el matrimonio entre personas del mismo sexo, es una demanda que debe ser atendida por quienes aspiran a ocupar el cargo de gobernador.

“Debe armonizarse el código civil del estado de Querétaro con los derechos humanos que están consagrados en el artículo 1 de nuestra constitución, así como con los tratados y códigos internacionales en esa materia”.

La candidata aseguró que “el Partido del Trabajo es una plataforma política incluyente, que ha sido y es la voz de quienes gritan y no son escuchados, brindando espacios políticos a los diversos sectores de la población como ha sido el caso del primer candidato LGBTTTIQ a la presidencia municipal”.

Por último recalcó que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es cuestión de ideología y colores partidistas, es un tema de responsabilidad, conciencia y derechos humanos, que no debe estar abierto a debate ni a consideración.

Raquel Ruiz del Partido de la Revolución Democrática

El gobierno federal encabezado por MORENA se ha caracterizado por mentir a la población mexicana, especialmente en temas como economía y manejo de la pandemia, afirmó Raquel Ruiz de Santiago Álvarez, candidata del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura de Querétaro.

“MORENA no es una izquierda de ‘mentiritas’, sino de ´mentirotas´. Te dijeron que iban a aumentar los empleos, ¡mentira! Este año millones de mexicanos perdieron su chamba», afirmó respecto del manejo de la economía en la peor crisis económica de los últimos 100 años.

“Nos prometieron controlar la pandemia, ¡mentira! México es el cuarto país con más muertos del mundo”, acusó la perredista respecto del manejo de la pandemia del virus SARS-COV2.

En contraste, dijo, la izquierda de “a deveras se llama PRD”, y llamó a apoyar su causa para conseguir bienestar “de a deveras”