Toño Mauri entrega a su hija en el altar

(EL UNIVERSAL).- Carla Mauri no sólo celebró su unión matrimonial con su novio Pablo Fernández, sino también que su padre, Toño Mauri la haya entregado en el altar tras recuperarse de Covid-19 y de un trasplante de pulmón que lo tuvo al borde la de muerte.

A la celebración, que se llevó a cabo en Miami, sólo asistió la familia cercana de los novios, y la ceremonia se transmitió en línea.

En el programa “Suelta la Sopa” se informó que el sacerdote que ofició la misa enfatizó que la presencia de Toño Mauri era un verdadero milagro.

Carla Mauri esperó a que su papá se recuperara del Coronavirus para poder vivir este importante momento en su vida; cuando el actor fue dado de alta después de ocho meses hospitalizado, le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde aplaudió su lucha por seguir vivo.

“Gracias Dios por la bendición más grande! Gracias papá por luchar con todas tus fuerzas y ser un gran ejemplo! Gracias a la persona que donó sus pulmones para darnos esta oportunidad, gracias al hospital #shandshospitalgainsville al equipo del Dr. Pelaez y el Dr. Machuca junto con todos los Doctores y Enfermeros que dedican su vida para ayudarnos! Han sido ángeles para mí y mi familia. Gracias a ustedes por estar conmigo en momentos difíciles siempre siento su apoyo. Hay que agradecer cada momento! con las personas que amamos. Recibimos lo que damos.. hay que dar amor siempre. Gracias por las oraciones”.

El renacer de Toño Muari

Muy pocas personas pueden contar que estuvieron a punto de morir tres o cuatro veces y que lucharon por su vida durante ocho meses. Es el caso de Toño Mauri. El primer hospital donde lo atendieron fue en Monte Sinaí, en Miami.

“Todos los días estuvo a punto de morir, tres veces por lo menos a mí me tocó hablar con la familia”, recuerda el doctor Juan Rivera, quien se convirtió en médico de cabecera del actor.

“El cuadro clínico de Toño era de una neumonía moderada, pero requería oxígeno y el pulmón colapsó”, agrega.

Para ese momento, Toño Mauri ya había enfrentado una hemorragia gastrointestinal; los médicos querían intervenir quirúrgicamente, pero el doctor Rivera recomendó a la familia que no lo autorizara. Milagrosamente, al día siguiente la hemorragia cedió a los medicamentos.

Cuando los doctores de Monte Sinaí le informaron a la familia que no había mucho más que hacer porque los pulmones estaban prácticamente inútiles y que el paciente se mantenía vivo por el apoyo mecánico del equipo respiratorio, Carla Alemán, esposa de Mauri, lo trasladó al hospital Shands, en Florida.

Toño Mauri llegó al Shands el 25 de noviembre, donde lo volvieron a conectar a una respiradora artificial, le hicieron la traqueotomía y durante casi dos meses extrajeron la sangre de su cuerpo para oxigenársela.

“Trabajamos muy duro para que Toño se fortaleciera lo suficiente para calificar como candidato a un trasplante de pulmones. El pulmón ya llevaba sin funcionar entre cuatro y cinco meses”, explica el médico Andrés Peláez, quien le realizó el trasplante de pulmones a Mauri junto con el doctor Tiago Machuca, director quirúrgico del programa de trasplante de pulmón.

“Los pulmones donantes se asignan —en la lista de espera— de acuerdo con la gravedad del paciente receptor”, indica el doctor Machuca. De ahí que Toño Mauri recibiera sus nuevos pulmones 14 días después de ser inscrito como posible receptor.

De acuerdo con diversas fuentes consultadas y a pregunta expresa, en EU, es muy difícil, casi imposible, que el tráfico de influencias pueda llevarse a cabo en casos médicos como el de Toño Mauri o cualquier otro.

“A veces los pacientes se mueren esperando; por eso Tony fue supremamente afortunado”, señala el doctor Andrés Peláez.

De acuerdo con la descripción del personal médico que atendió a Mauri, se trataba de un enfermo muy grave, crónico y atípico.