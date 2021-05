“Cargos públicos no son para siempre; voy a gobernar bien”: Polo Bárcenas

Por Tina Hernández

De ganar la elección del 06 de junio, el abanderado de la candidatura común del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI), Polo Bárcenas, manifestó que su principal objetivo será administrar y gestionar recursos públicos, más allá de promoverse como “rey, pues el modelo indicó es regresar el poder al pueblo, al compartirle la toma de las decisiones.

El colonense se dijo consiente que los cargos públicos son pasajeros, y uno de sus objetivos es terminar un gobierno que le permita caminar Colón con la cara en alto, y con la tranquilidad de haber dejado un mejor municipio.

“Tenemos que transitar del modelo del rey al administrador, donde el administrador es una pieza más de todo el equipo donde tienes que delegar, cuidar ser ejemplo de lo que se debe de hacer y de lo que no se debe de hacer pues no hacerlo, y esa es una visión muy personal.

En cuanto a mis muertos en el closet, pues no tengo, la realidad es que mi vida es muy aburrida. En mi vida, no solo en temas de administración pública, yo no tengo escándalos o vicios más allá que las series y las películas. Estoy muy consciente de que vas a entrar y vas a salir, nadie es eterno en un puesto público”.

Sin salida fácil

El proyecto de Polo Bárcenas no tiene un plan B, pues no será regidor plurinominal, como en el caso de sus otros contendientes, aseveró durante una reunión con los habitantes de la localidad de la Esperanza, en donde refrendó su compromiso de campaña, de que en su proyecto no existe un plan B, el candidato a la presidencia no integra la plantilla de regidor plurinominal.

“Hace tres años, le dije al equipo que si el voto no nos favorecía no sería regidor, yo quiero ver al equipo y decirles: -no los usé para llegar ahí – Yo reconozco su labor y su trabajo, no somos familia. Mi interés es el bien colectivo, no el dinero.

Agradezco al equipo ya que gracias a su esfuerzo hoy sigue adelante el proyecto, queremos construir una mejor versión de nosotros mismos, y en esta ocasión no es diferente, yo no voy de regidor. Estamos cansados de los abusos de las personas que solamente ven a la Administración como el motor para hacer economía para ellos mismos, eso no, la garantía es que tenemos que cambiar Colón o tenemos que cambiar Colón”. Aseguró Polo Bárcenas candidato a la presidencia municipal de la demarcación.

Como hace tres años, Leopoldo Bárcenas Hernández se comprometió a trabajar por el bienestar de todas las familias del municipio, a transformar el modo de hacer política y administrar los recursos públicos, la forma de dar atención a todos los ciudadanos, impulsar el desarrollo económico en todos los sectores, trabajar de la mano con la gente para recuperar el orgullo de pertenecer a Colón.

La planilla de regidores que acompañan a Bárcenas Hernández a la presidencia municipal de Colón son: Johana Hernández Feregrino, candidata, Daniel López Castillo, Ana Karen Reséndiz Hernández, candidata, Lucía Liliana Velazco, Víctor M. Salinas Flores, Aurora Baltazar Ledezma.