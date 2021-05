¿Fue suicidio?

La muerte de Kurt Cobain, hace que el FBI abra expediente

Agencia

Como parte de los archivos que periódicamente hace públicos el FBI (Buró Federal de Investigaciones) el mes pasado se reveló el correspondiente a la muerte del músico Kurt Cobain quien falleció en 1994 por una herida de bala en la cabeza.



En el informe de apenas diez páginas destacan dos cartas enviadas al FBI -en las que los autores han sido bloqueados- donde pedían que se investigara su muerte como un asesinato y no como un suicidio.



“Millones de fans alrededor del mundo quisieran que se vean aclaradas las inconsistencias alrededor de su muerte de una vez por todas”, se lee en la carta de 2003 de acuerdo con “The Rolling Stone”.

En la otra carta, escrita a mano y fechada en 2007 se lee:

“La policía que tomó el caso nunca fue seria en investigarlo como asesinato, pero desde el comienzo insistió en llevarlo como un suicidio… esto me preocupa mucho porque su asesino todavía está allá afuera”, señala el autor además de remarcar que no había huellas en el arma con la que supuestamente se disparó el vocalista de Nirvana.



“(En la nota suicida de Cobain) él no mencionó nada acerca de querer morir excepto por la parte que estaba escrita con otra letra y parece haber sido agregada al final”.



Las respuestas del FBI hacia estas cartas también aparecen en el expediente señalando que el FBI apreciaba la preocupación hacia la muerte del líder de Nirvana:

“Sin embargo, la mayoría de las investigaciones de homicidio generalmente se encuentran dentro de la jurisdicción de las autoridades estatales o locales”.



Las respuestas continúan diciendo que “hechos específicos” sobre “una violación de la ley federal” tendrían que ser presentados para que la Oficina los persiga, pero con base en estas cartas, “no podemos identificar ninguna violación de la ley federal dentro de la investigación jurisdicción del FBI”. Con eso, la Oficina dijo que dejaría de llevar a cabo cualquier investigación.



El archivo también incluye parte de un fax de 1997 enviado a las oficinas de Los Ángeles y D. C. del FBI y a ejecutivos de NBC de parte de Cosgrove/Meuer productions, la compañía de documentales de Los Ángeles que alberga la serie “Unsolved Mysteries”. La información incluye un resumen de teorías sobre el caso que involucra al investigador privado, y ex-ayudante del alguacil del condado de Los Ángeles, Tom Grant, quien sospechaba que el fallo de suicidio fue “un juicio apresurado”.



En ella se lee que “Grant ha encontrado una serie de inconsistencias, incluidas preguntas sobre la presunta nota de suicidio”.



Entre las cosas que se sostiene en dichos documentos es que el cantante de “Come as you are” y “Smells like teen spirit” estaban tan drogado que ni siquiera podría haber sostenido el arma con la que se supone se quitó la vida.