Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen matutino de actividades candidatos a la gubernatura del 10 de Mayo

Mauricio Kuri

El candidato a la gubernatura de Querétaro, Mauricio Kuri González, se comprometió a reforzar y dotar con todas las herramientas necesarias a las y los médicos del estado, así como a mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores de la salud; esto, con el firme propósito de lograr que la entidad sea ejemplo nacional en esta materia.

Durante una reunión que sostuvo con integrantes del Colegio Médico de Querétaro A.C., y alumnos de medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el candidato del PAN y Querétaro Independiente manifestó que un simple “gracias” al personal médico no es suficiente, pues son quienes llevan más de un año arriesgando su vida y trabajando de tiempo completo para preservar la salud de las y los queretanos durante esta pandemia.

Afirmó que un simple “gracias” al personal médico no es suficiente, por ello, impulsará proyectos de fortalecimiento integral del sistema de salud en el estado y mejorará las condiciones laborales del sector.

Si bien reconoció que, aunque en Querétaro se han hecho obras y acciones muy importantes de cobertura médica, a nivel federal la inversión no ha sido igual, y esta crisis hizo más evidente los problemas del sector a nivel nacional, como la falta de personal, insumos, medicamento e infraestructura.

Por ello, dijo, en este rubro se cuenta con proyectos de fortalecimiento integral del sistema de salud en el estado, iniciando por la ampliación y modernización de hospitales como el del Niño y la Mujer y el Hospital Oncológico; así como un gran Clúster de Medicina que permita alianzas en diversos rubros que fortalezca y potencialice la actividad médica.

Celia Maya

Celia Maya García, candidata a la gubernatura de Querétaro por MORENA visitó la comunidad de El Colorado y la Cañada visitó la acompañó; el candidato a la Presidencia Municipal de El Marqués, Lupe García, el candidato a Diputado Federal por el Distrito V, Omar de Jesús Nava, y la candidata a la Diputación Local del Distrito XII, Jazmín Olvera.

En su participación, Celia Maya reafirmó su compromiso con las mujeres, mencionó que no va permitir ningún acto de violencia contra las mujeres y que en su Gobierno las protegerá. Destacó que los principales problemas de Pedro Escobedo es la inseguridad y los apoyos a los campesinos, que el gobierno estatal abandonó.

Otro tema fue la educación y la salud que no pueden faltar en el Estado; “Necesitamos infraestructura para las escuelas de los niños y jóvenes. Yo vengo de abajo, no tuve privilegios y todo lo que logré fue gracias a la educación pública. La salud en Querétaro es prioridad y vamos a revisar todos los hospitales y clínicas, que tengan personal médico, medicamentos y administrativos. Sólo les pido que me tengan confianza, soy queretana que me he destacado por mi honestidad con la capacidad de rendir cuentas, vamos a ser una nueva clase política y tenemos un compromiso con ustedes. Les pido su voto y que me permitan llegar a ser su Gobernadora”, finalizó.

Abigail Arredondo

Garantizar el acceso al agua es un acto de justicia con las familias, pero sobre todo con las mujeres, quienes hoy pasan trabajo para cocinar, asear sus casas, bañar a sus niños—Abigail Arredondo

La propuesta la llevaré a cabo de la mano de ingenieros y especialistas, que hagan análisis de factibilidad en los terrenos y los respectivos, estudios geológicos—Abigail Arredondo

Abigail Arredondo candidata del PRI a la gubernatura del estado de Querétaro ha presentado una iniciativa cada día a lo largo de esta campaña, en esta ocasión presentó una de las soluciones para el problema de la escasez de agua en Querétaro, se van a construir pozos de absorción para reabastecer el manto freático y así lograr la captación de agua pluvial.

Esto quiere decir que se va a infiltrar el agua de la lluvia directamente al suelo, en todas aquellas zonas donde están siendo afectadas por la escasez de agua, subrayó Abigail que además de ser un derecho humano gozar del suministro de agua, la falta en los hogares de agua es un problema de salud pública, porque repercute en el incremento de enfermedades y virus.

“Garantizar el acceso al agua es un acto de justicia con las familias, pero sobre todo con las mujeres, quienes hoy pasan trabajo para cocinar, asear sus casas, bañar a sus niños”, manifestó Abigail Arredondo.

Asimismo, mencionó que nunca más un Querétaro de primera para unos y de segunda para otros, Abigail tiene el compromiso de un cambio valiente donde exista un piso parejo y en todos los rincones del estado se tenga acceso a los servicios públicos.

Finalizó diciendo que Esta propuesta la llevará a cabo de la mano de ingenieros y especialistas, que hagan análisis de factibilidad en los terrenos y los respectivos, estudios geológicos.

Más tarde estuvo recorriendo el municipio de San Juan del Río, en compañía de Gustavo Nieto, donde escucharon a los locatarios, comerciantes, que tienen dos preocupaciones principales, el tema de la seguridad, y la reactivación económica, los gobiernos panistas les han quedado muy mal, por ello Abigail tomará acciones en beneficio de las familias sanjuanenses.

Katia Reséndiz

“Escuchando y atendiendo las necesidades de los queretanos, es como haremos realidad este proyecto de gobierno”, afirmó la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al Gobierno del Estado de Querétaro, Katia Reséndiz Jaime, durante su visita por el municipio de Huimilpan, donde recorrió las comunidades de Bimbalete y Los Cues.

En compañía del candidato a Presidente Municipal de Huimilpan por el Partido Verde, Juan Guzmán, la abanderada ecologista al Gobierno del Estado de Querétaro, se reunió con habitantes de la comunidad de Bimbalete, a quienes escuchó, comprometiéndose a que una vez llegando al gobierno y en coordinación con la autoridad municipal, será prioridad de su administración atender sus principales necesidades, como lo es la seguridad y la falta de servicios básicos.

Más tarde, los candidatos verdes se trasladaron a la comunidad de Los Cues, donde se reunieron con ciudadanos, para atender sus inquietudes, así como para compartir sus propuestas de gobierno. Ahí, Reséndiz Jaime hizo el compromiso de dotar reforzar los recorridos policiales por todas las comunidades de este municipio, recordando a la población su propuesta de homologar el salario de los policías en toda la entidad.

Miguel Nava Alvarado

De visita en Pedro Escobedo, el candidato a la gubernatura del estado de Querétaro por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Miguel Nava Alvarado, se comprometió con los habitantes a poner fin al autoritarismo y abusos de poder en la demarcación, asegurando que es urgente que la sociedad y gobierno trabajen de la mano.

Estableció como prioridad el lograr acciones que ayuden a contrarrestar los efectos negativos de la pandemia en los hogares de Pedro Escobedo hecho por el que señaló que la política no es para ayudar con dádivas a las personas, por lo que afirmó se deberá cumplir con la Constitución y garantizar la vida digna a los queretanos.

Nava Alvarado señaló que para lograr este objetivo es necesario hacer muchas modificaciones, por lo que ejemplificó señalando que su gobierno buscará revertir los actos de corrupción y abusos policiacos que hasta hoy se han cometido, por lo que reiteró que se deberá trabajar por un proyecto diferente ya qué Querétaro necesita de ciudadanos honestos, que trabajen para el pueblo y no por intereses personales.

Invitó a los ciudadanos a darles un voto de confianza durante las próximas elecciones, pues aseguró que llevan años engañados con promesas de crecimiento, de modernidad, sin embargo, afirmó que la realidad es que hoy la gente no tiene servicios básicos como el agua, hecho por el que llamó a que generar un despertar.

Por último, Nava Alvarado específico ante decenas de familias que se sumaron al proyecto que él representa, que será un servidor público cercano y que trabajará por el bien de la población, por lo que recordó que sus actos de campaña se están haciendo sin dinero del pueblo, lo que dijo es un acto de congruencia con el proyecto que representa.