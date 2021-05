Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen nocturno de actividades candidatos a la gubernatura del 10 de Mayo

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

“Le heredé a mi mamá lo guapo y trabajador”

Para el abanderado del Partido Acción Nacional, Mauricio Kuri González, la palabra mamá tiene un significado muy “fuerte” por todo lo que representa, por lo que en este 10 de mayo recuerda a su madre como gran mujer que contagiaba fortaleza en los momentos más complicados.

“Mamá es esperanza, cuidado, protección, alegría y hasta chanclazo, más cuando te lo mereces, porque cuando yo era chamaco hice muchas travesuras y de vez en cuando sí me daban mi correctivo, pero gracias a eso entendí muchas cosas”, señaló.

Algo que Mauricio le admiraba mucho a su madre fue siempre su alegría y que fuera muy simpática, pues recuerdo que esos razgos siempre salían a relucir en los momentos más difíciles, no importaba que tan complicado era el panorama, ella ponía la mejor cara –contó-.

Al cuestionarle en qué se parece a su mamá, aseguró que además de lo guapo –ríe- le heredó lo trabajador, pues recuerda que ella siempre los impulsó para trabajar con el ejemplo.

“Ella siempre nos ponía el ejemplo, iniciaba muy temprano su jornada y acababa muy tarde, eso se lo heredé. También algo que le debo mucho, es que de ella aprendí a ser amigo, estar siempre cerca de la gente, se empático y ayudar a quienes más lo necesitan, porque así era ella, hacía el bien sin mirar a quien, y eso es algo que siempre tengo muy presente, día a día trato de ponerlo en práctica y también que mis hijos lo aprendan, lo importante es ayudar a la gente sin esperar nada a cambio, sólo que hagamos un mejor país”, concluyó.

Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional

“El amor más sincero”

La priísta y candidata a gobernadora Abigail Arredondo Ramos aseguró que para ella su mamá lo es todo, ya que gracias a ella hoy es la persona que es, una mujer fuerte, perseverante, pero sobre todo muy valiente.

“Para mí ella es todo, pues mamá significa el amor más sincero que un ser humano pueda tener en la vida. Sin duda alguna lo que más le he admirado siempre ha sido su gran fortaleza e inteligencia, es una mujer que nunca se rinde”, expresó.

Arredondo Ramos compartió que algo en lo que se parece a su mamá es en ese sentido de perseverancia y de lucha por lo que quiere, pues ante cualquier obstáculo que pueda presentarse nunca se rinde.

Juan Carlos Martínez de Fuerza por México

“Una mano firme me hizo el hombre que soy”

Para Juan Carlos Martínez Cecias la palabra mamá significa todo, pues tal y como lo ha mencionado ya en repetidas ocasiones “en este partido que tenemos Fuerza por México, todos somos hijos de una madre, entonces hay que dignificar a las mujeres, hay que enaltecer a las mujeres, hay que empoderar y honrar a las mujeres y la cabeza de todas las mujeres en nuestra vida es nuestra madre”.

Al cuestionarle que es lo que más le admira a su mamá, compartió que sin duda ha sido la tenacidad con la que se ha manejado en todo momento, en los casi 60 años que tuvo de matrimonio, en ese amor que ha tenido hacia sus ocho hijos, hacia sus más de 30 nietos y 18 bisnietos.

“Es una mujer que se procura de ella misma, a pesar de sus 87 años le gusta mantenerse en forma, le gusta mantenerse bien con una buena presencia, es una mujer muy ordenada, muy disciplinada y no lo ha perdido con los años, al contrario lo ha fortalecido”, señaló.

Finalmente Martínez Cecias dijo que se parece mucho a sus mamá, sobre todo en que ambos son muy ordenados y disciplinados, además que los dos son de nariz pequeña y cachetoncitos

“Mi mamá siempre me llevaba a la escuela cuando iba en primaria, eran momentos que disfrutábamos el estar, convivir, el poder platicar con ella, el hacer apoyarnos siempre en hacer la tarea, el estar con nosotros y siempre con una mano firme, una mano firme que hoy le agradezco porque conociendo el carácter que tengo, conociendo el carácter hiperactivo no hubiera tenido buenos resultados una mano laxa, sino al contrario una mano firme, hoy me hizo el hombre que soy”, concluyó.

Katia Reséndiz del Partido Verde

“Soy tan perseverante como mi mamá”

La abandera del Partido Verde Ecologista de México a la gubernatura, Katia Reséndiz Jaime, en entrevista para esta Casa Editorial, compartió que solo con las palabras protección y amor incondicional podría definir ella lo que significa mamá.

Una de las cualidades que siempre le ha admirado a su mamá ha sido ese sentido de responsabilidad que siempre pone en cada cosa que hace, algo que sin duda también ella ha tratado de replicar en su vida.

“Yo creo que algo en lo que me parezco a mi mamá es en esa perseverancia que ambas tenemos para lograr y cumplir todo eso que nos proponemos, así como también en ese enorme sentido de orden”, agregó.

Beatriz León del Movimiento Ciudadano

“La bondad que hay en mi mamá me parece inalcanzable”

Fortaleza, orgullo, coraje, valentía, esfuerzo, son solo algunas de las palabras con las que la candidata a la gubernatura Beatriz León Sotelo define el significado de mamá, pues para ella es la representación de todos estos valores que hoy son la base y el sustento de buenos ciudadanos.

“Admiro de mi mamá precisamente todos los valores con los que nos educó, toda la valentía, fortaleza, todo el tiempo y esfuerzo dedicado para que nosotros sus hijos tuviéramos las oportunidades que hoy tenemos. Sin duda alguna ese coraje para poder demostrarnos que no importaba si un día, dos o tres comíamos frijoles, lo importante es que había que comer y que además había cosas más escánciales”, compartió.

Además de que físicamente son muy parecidas, León Sotelo dijo que algo de lo que le heredó a su madre o que por lo menos siempre ha tratado de imitarle, es esa e inteligencia con la que se ha conducido a lo largo de los años de su vida.

“Trato de imitarla lo más que puedo, porque toda la bondad que existe en su persona me parece inalcanzable, una meta muy alta y una expectativa muy grande que cubrir”; agregó.

Mary Ibarra del Partido Encuentro Solidario

“Aspiro a ser cada día un poco más parecida a ella”

La candidata del Partido Encuentro Social a la gubernatura del estado de Querétaro, María de Jesús Ibarra Silva, manifestó que la palabra mamá significa muchas cosas, pero sobre todas amor, protección y responsabilidad.

Señaló que una de las cosas que le más le admira a su mamá, además de esa gran fortaleza que siempre la ha caracterizado, es su amor inconmensurable para cada uno de sus hijos, su solidaridad y apoyo sin condiciones.

“A diario aspiro a ser un poco más como ella”, comentó.

Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas

“Admiro su carácter determinante”

El aspirante a gobernador por el Partido Redes Sociales Progresistas, Miguel Nava Alvarado señaló que algo que le heredó a su madre y que lo ha ayudado a salir adelante es su carácter determinante, que nunca se “echa pa´tras”. “Para mí la palabra mamá significa en toda la extensión de la palabra amor incondicional, no hay amor más puro y limpio que el de una madre.

Ellas siempre estarán ahí para nosotros los hijos, son incondicionales”, dijo.

Otro de los rasgos y cualidades que Nava Alvarado admira de su señora madre es esa alegría de vivir, sin importar las adversidades que se estén presentando, ella siempre ha mostrado su mejor sonrisa a la vida, dijo.

Penelope Ramírez del Partido del Trabajo

“Uno es reflejo de sus padres”

La aspirante a la gubernatura Penélope Ramírez Manrique, en este Día de la Madre, compartió que lo que más admira de su mamá es esa entrega ilimitada que tiene y por la que nunca pide nada a cambio, porque es tan incondicional, reflejo de su propio amor.

“Ahora que ya soy mamá me doy cuenta que me parezco a ella en muchos aspectos, tanto físicos como en actitudes, sobre todo en que ambas somos muy cercanas y hacendosas”, agregó.

Finalmente dijo que para ella la palabra mamá significa todo, pues es vida y amor, es paz, refugio y protección: “uno siempre termina siendo el reflejo de sus padres”, concluyó.

Raquel Ruiz del Partido de la Revolución Democrática

“Soy igual de ordenada y necia que mi mamá”

Para la candidata Raquel Ruíz de Santiago la palabra mamá siempre ha significado un ser dador de vida, conocimientos, amor y fe, que en los momentos más complicados para su familia siempre está ahí viendo la manera de luchar por ella.

“Sin duda alguna lo que yo más le puedo admirar a mi madre es su paciencia y lo entregada que es a su familia; ella siempre está para nosotros en el momento que sea, cuando sea y donde sea”. Señaló.

Ruíz de Santiago comparte que ella le heredó a su madre su amor por la naturaleza y los animales, pues desde pequeña fue algo que le inculcó y que con el paso de los años fue reforzando. También dice que es igual de ordenada y necia como ella.